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力銓壓接另件保溫護蓋
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    • 內湖區 建設公司 工地施工照, 力銓壓接另件保溫護蓋 力銓壓接另件保溫護蓋 商业空间 塑膠 White
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    內湖區 建設公司 工地施工照
    保溫從頭到尾, 力銓壓接另件保溫護蓋 力銓壓接另件保溫護蓋
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    保溫從頭到尾

    因應社會型態的改變，方便日後設備的更新與住宅的維修。明管配置工法，已普遍的運用在現今的建築。對於冷熱給水系統管線配置上，管線材質即使使用被覆管材，卻忽略管另件保溫被覆的部分，造成熱水管線失溫-耗能，冷水管線結露-鏽蝕，因此一段時間後總會發生管線漏水，壁癌等等問題。

           力銓另件保溫護蓋可解決管另件失溫耗能及結露鏽蝕管件的問題。 藉由另件保溫護蓋將管另件與外部空氣絕大部分的阻隔，運用阻隔熱傳原理達到保溫效果，阻隔大部分的熱能傳導，避免熱水管線失溫-耗能，防止冷水管線結露-鏽蝕，施工便利，操作空間小，整體美觀，相容性高，可重覆使用，無耗材，快速安裝。 

            可搭配市面上所有壓接管另件，針對冷熱水系統色系/規格一應俱全。

    力銓另件保溫護蓋產品說明https://youtu.be/ByPb1EkAUrc

    #可搭配市面上所有壓接管另件

    #針對冷熱水系統色系/規格一應俱全

    #請洽各大水電材料行


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    法律聲明

    力銓壓接另件保溫護蓋網站：http://lichuantechnology.mystrikingly.com/

    力銓另件保溫護蓋產品說明

    https://youtu.be/ByPb1EkAUrc


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