服務項目—

①太陽能電廠施工規劃-場勘/規劃/台電,能源局送件/現場安裝②能源商太陽能統包工程-③同業太陽能光電代工EPC-模組鋪設/機電工程代工④太陽能屋頂租賃⑤太陽能電廠維運⑥太陽能自用電規劃

太陽能施作類型—鐵皮浪板屋頂 --太陽能規劃施工/能源商統包代工/同業光電代工RC水泥屋頂 --太陽能規劃施工/能源商統包代工/同業光電代工地面型 --太陽能規劃施工/能源商統包代工/同業光電代工 (太陽能文件跑照/系統設計/光電工程現場施作/農業設施附屬綠能申請)

公司地址 : 台中市西屯區上石路201號2樓

服務專線 : 04-24520249 0980-505868 (可加line)

詢價傳真 : 04-27087020

倉庫地址 : 台中市烏日區溪南路一段18巷55-5號倉庫電話 : 04-23345905

聯絡信箱 : pvesco168@yahoo.com.tw