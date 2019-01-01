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法邑室內設計有限公司
室內設計師與裝修公司 桃園市
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    法邑室內設計深耕桃園22年、擅長美式、新古典風格設計、深獲客戶的青睞。

    室內設計、陳設美學、整體設計規劃施工。

    服務
    整體設計規劃。
    服務區域
    台灣與桃園市
    公司獎項
    • 獲獎:
    • 2018 創新中國 十強頂級歐式風格設計師
    • 2018 中國金堂獎 陳設軟裝佳作 璀璨蘊集
    • 2018 亞太桃鼎獎佳作 微光印象
    • 2018 亞太桃鼎獎佳作 璀璨蘊集
    • 2018 亞太桃鼎獎佳作 繽紛之宅
    • 2019 義大利A’Design Award 鄉林水暖
    • 2019 美國 Muse 設計大獎 金獎 海華大帝
    • 2019 美國 Muse 設計大獎 銀獎 葛里法五世
    • 2019 美國 Muse 設計大獎 玫瑰金獎 中悅八京
    • 2019 美國 Muse 設計大獎 玫瑰金獎 鄉林水暖
    • 2019 Idea-Tops 艾特獎 國際空間大獎 現代古典 軟裝設計獎
    • 2019 Idea-Tops 艾特獎 國際空間大獎 鄉林水暖 軟裝設計獎
    • 2019 Idea-Tops 艾特獎 國際空間大獎 雅韻古典 軟裝設計獎
    • 2019 第九屆中國國際空間設計大賽 別墅空間工程類 銀獎
    • 2019 亞太空間設計大賽 住宅類銀獎
    • 顯示全部31獎項
    地址
    大興西路2段265號
    330 桃園市
    台灣
    +886-956866588 www.fayi.com.tw

    評論

    Burgess Liao
    老板娘很漂亮，人也很贴心，给人感觉很温暖
    超過3年前
    導航帳號
    设计师用心，风格也很细心雕琢
    超過3年前
    YEN育瑄
    设计的很满意 让人一直想待在家里不出门 会在推荐给朋友们👍
    近3年前
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