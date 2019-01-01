法邑室內設計深耕桃園22年、擅長美式、新古典風格設計、深獲客戶的青睞。
室內設計、陳設美學、整體設計規劃施工。
- 服務
- 整體設計規劃。
- 服務區域
- 台灣與桃園市
- 公司獎項
- 獲獎:
- 2018 創新中國 十強頂級歐式風格設計師
- 2018 中國金堂獎 陳設軟裝佳作 璀璨蘊集
- 2018 亞太桃鼎獎佳作 微光印象
- 2018 亞太桃鼎獎佳作 璀璨蘊集
- 2018 亞太桃鼎獎佳作 繽紛之宅
- 2019 義大利A’Design Award 鄉林水暖
- 2019 美國 Muse 設計大獎 金獎 海華大帝
- 2019 美國 Muse 設計大獎 銀獎 葛里法五世
- 2019 美國 Muse 設計大獎 玫瑰金獎 中悅八京
- 2019 美國 Muse 設計大獎 玫瑰金獎 鄉林水暖
- 2019 Idea-Tops 艾特獎 國際空間大獎 現代古典 軟裝設計獎
- 2019 Idea-Tops 艾特獎 國際空間大獎 鄉林水暖 軟裝設計獎
- 2019 Idea-Tops 艾特獎 國際空間大獎 雅韻古典 軟裝設計獎
- 2019 第九屆中國國際空間設計大賽 別墅空間工程類 銀獎
- 2019 亞太空間設計大賽 住宅類銀獎
- 顯示全部31獎項
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-
大興西路2段265號
330 桃園市
台灣
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