FH DESIGN / 空間設計 / 創意整合 / 系統櫥櫃

-設計是一種生活的態度，是一種融於生活存於自然，用設計解決生活上的問題。 材質的應用取自於大自然裡的木、石、金屬等。只要舒適，尺度合宜，使人心情愉悅就是一個好的設計。

-嚴謹的標準工學，創造舒適的人性空間以室內美學的概念，結合使用者及空間的設計組織化的標準作業，化繁複為簡單理念細心團隊，專業為您服務。

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