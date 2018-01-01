FH DESIGN / 空間設計 / 創意整合 / 系統櫥櫃
-設計是一種生活的態度，是一種融於生活存於自然，用設計解決生活上的問題。 材質的應用取自於大自然裡的木、石、金屬等。只要舒適，尺度合宜，使人心情愉悅就是一個好的設計。
-嚴謹的標準工學，創造舒適的人性空間以室內美學的概念，結合使用者及空間的設計組織化的標準作業，化繁複為簡單理念細心團隊，專業為您服務。
EMAIL : fan.haw@msa.hinet.net
- 服務區域
- 台灣與桃園市
- 公司獎項
- 2018 A' DESIGN AWARDS-IRON
- 2018 IDS國際設計先鋒榜-GOLD
- 2018 IDA DESIGN AWARDS-GOLD
- 2018 LICC HONORABLE MENTION
- 2018 K DESIGN AWARDS
- 2018 中國金堂獎
- 2018 中國IAI設計獎
- 2018 中國APDC
- 2018 美國AMP建築獎
- 2018 美國SPARK星光獎
- 2018 德國GERMAN DESIGN
- 2017 華鼎獎-GOLD
- 2017 BERLIN DESIGN AWARDS-GOLD
- 2017 BERLIN DESIGN AWARDS-SILVER
- 2017 LONDON DESIGN AWARDS-SILVER
- 2017 SBID AWARDS
- 顯示全部19獎項
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中壢區嘉興街10號1F
32088 桃園市
台灣
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