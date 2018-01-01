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坊華室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 桃園市
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    • FH DESIGN / 空間設計 / 創意整合 / 系統櫥櫃

    -設計是一種生活的態度，是一種融於生活存於自然，用設計解決生活上的問題。 材質的應用取自於大自然裡的木、石、金屬等。只要舒適，尺度合宜，使人心情愉悅就是一個好的設計。

    -嚴謹的標準工學，創造舒適的人性空間以室內美學的概念，結合使用者及空間的設計組織化的標準作業，化繁複為簡單理念細心團隊，專業為您服務。

    EMAIL : fan.haw@msa.hinet.net

    服務區域
    台灣與桃園市
    公司獎項
    • 2018 A' DESIGN AWARDS-IRON
    • 2018 IDS國際設計先鋒榜-GOLD
    • 2018 IDA DESIGN AWARDS-GOLD
    • 2018 LICC HONORABLE MENTION
    • 2018 K DESIGN AWARDS
    • 2018 中國金堂獎
    • 2018 中國IAI設計獎
    • 2018 中國APDC
    • 2018 美國AMP建築獎
    • 2018 美國SPARK星光獎
    • 2018 德國GERMAN DESIGN
    • 2017 華鼎獎-GOLD
    • 2017 BERLIN DESIGN AWARDS-GOLD
    • 2017 BERLIN DESIGN AWARDS-SILVER
    • 2017 LONDON DESIGN AWARDS-SILVER
    • 2017 SBID AWARDS
    • 顯示全部19獎項
    地址
    中壢區嘉興街10號1F
    32088 桃園市
    台灣
    +886-34360198 www.fanhwa.com.tw

    評論

    上銀中原隊
    中原大學電資學院maker space 坊華團隊 品質佳, 服務親切快速~
    3個月前
    靜茹大丸
    中原大学电资学院-三创讨论室 小空间大利用～　团队超强！
    3個月前
    彭文祥彭文祥
    在与坊华接触前室设的经验让人悲伤，坊华的专业团队让人惊艳，从人员亲切的接待，设计图巨细靡遗的呈现，施工工班接替专案节点管制、师傅精湛的技艺、施材选用建议严谨、制价的实惠到如期完工的善后处理直触心底的感动，无以言表，这么好的团队，一定要推！推！推！ 👍👍👍
    3個月前
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