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一個人也可以過得美好又充實，創造一個舒適美麗的個人天地，是單身最棒的享受，下面就來看幾款不同調性的工業風單身公寓佈置設計，啟發你的靈感，打造專屬自己的率性個人空間，展現獨樹一幟的不凡個性風格。
今天的這個點子簿將為大家介紹一些適合作為冥想空間的家居設計。我們知道現代人的壓力是巨大的，所以我們常常會需要尋找一些療癒的方式來化解這些壓力與煩惱，家就是一個很好的療癒場所，只需要一個獨立的小空間，我們就可以在自己最熟悉、最放鬆的私人空間裡自由舒展、冥想，然後重新出發！如果你也對居家冥想空間感興趣，如果你也希望在家裡打造一個獨立的休息空間，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～
現代的客廳設計手法十分多元，坪數大小並不能左右設計的成效，如何運用既定空間並創造特殊又符應主人生活的風格，才是令人過目難忘的關鍵。其中，符合現代人生活型態的小客廳就是十分受矚目的特色空間。它可以善用小坪數的基本限制，也可以是客、餐廳共構的開放式空間。小客廳的簡潔、刷色、選物，也更能表現出設計師多元創造與統合的策劃力。今天我們準備了11款美麗的小客廳，一起來大飽眼福吧！