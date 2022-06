結合實木設計與建築專業背景,因應基地條件包含建築結構本生、戶外環境與在氣候、採光條件做整體規劃整合。

傾聽屋主需求,從使用者角度出發, 精準掌握美感、實用及預算,在三者間完美取得平衡與滿足。使用者才是空間風格的主角,依屋主喜好與建築條件規劃出符合期待的生活空間。針對空間特性給予完善的建議、格局調整, 結合異材質搭配強調空間的生命力。

Building a warm home for each client.

Each product is tailored to go above and beyond our clients’ needs. We use natural materials to create a unique, modern design.