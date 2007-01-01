我們熱愛創造充滿戲劇張力的空間設計

喜歡陶淵明寫的桃花源記

因為它滿足了人們對於夢幻世界的想像空間

於是我們創造了許多偶像劇、MV、廣告，常去拍攝的夢幻場景

(例如：屋頂上餐廳、Mak7 Studio 等等)然而如同舞台劇一般

再夢幻的場景，主角依舊是人

於是我們不斷地揣摩場景與角色之間的關係

場景要因角色的故事而夢幻

角色要因場景的美麗而幸福

這就是我們持續創作的空間理念夢幻的場景

幸福的角色

空間設計的桃花源記。





抱璞室內設計團隊有15年空間設計豐富經驗

擁有中華民國室內設計乙級技術士證照

並獲得室內設計大小獎項以及健康環保相關認證





媒體及講座：

發現新台灣電視專訪

明周時尚電視專訪

時尚生活電視專訪

台北流行廣播電台受邀專訪

台北之音-節目:設計師的旅行-固定受邀來賓

ERA不動產講堂-講堂講師

致理大學推廣教育-講堂講師

ROOTS HOME講座-受邀設計師

德廚Poggenpohl講座-受邀設計師

華夏技術學院-講堂講師

國立高雄餐飲大學-講堂講師





代表作：

台北市陽明山景觀燒烤餐廳-屋頂上(The Top)

Ten屋文字燒

野宴-鐵工廠燒肉

Panos餐飲集團

IZUSU汽車

國泰世華無人銀行

MAK7 studio實景攝影棚