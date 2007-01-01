我們熱愛創造充滿戲劇張力的空間設計
喜歡陶淵明寫的桃花源記
因為它滿足了人們對於夢幻世界的想像空間
於是我們創造了許多偶像劇、MV、廣告，常去拍攝的夢幻場景
(例如：屋頂上餐廳、Mak7 Studio 等等)然而如同舞台劇一般
再夢幻的場景，主角依舊是人
於是我們不斷地揣摩場景與角色之間的關係
場景要因角色的故事而夢幻
角色要因場景的美麗而幸福
這就是我們持續創作的空間理念夢幻的場景
幸福的角色
空間設計的桃花源記。
抱璞室內設計團隊有15年空間設計豐富經驗
擁有中華民國室內設計乙級技術士證照
並獲得室內設計大小獎項以及健康環保相關認證
媒體及講座：
發現新台灣電視專訪
明周時尚電視專訪
時尚生活電視專訪
台北流行廣播電台受邀專訪
台北之音-節目:設計師的旅行-固定受邀來賓
ERA不動產講堂-講堂講師
致理大學推廣教育-講堂講師
ROOTS HOME講座-受邀設計師
德廚Poggenpohl講座-受邀設計師
華夏技術學院-講堂講師
國立高雄餐飲大學-講堂講師
代表作：
台北市陽明山景觀燒烤餐廳-屋頂上(The Top)
Ten屋文字燒
野宴-鐵工廠燒肉
Panos餐飲集團
IZUSU汽車
國泰世華無人銀行
MAK7 studio實景攝影棚
- 服務
- 室內設計，商業空間設計，與住宅空間設計
- 服務區域
- 台北、桃園、新竹、台中、高雄與台北市、新北市、宜蘭
- 公司獎項
- 2019亞洲設計獎-酒店餐飲空間類 創意設計獎
- 2019法國艾鼎獎-商業空間獎
- 2018TINTA新秀設計師大賽-商業空間新秀獎
- 2018設計家媒體-人氣設計獎
- 2017義大利A Design設計大獎-銀獎
- 2017澳洲墨爾本設計大獎-銀獎
- 2017新浪家居-中國室內設計新勢力獎
- 2017英國FX設計大獎
- 2017日本Gooddesign入圍商業空間獎
- 2016台灣六藝獎-創藝空間獎
- 2015富美家明日之星設計大賽銀獎
- 2015國家金點設計獎三項入圍
- 2014國家金點設計獎三項入圍
- 2013年 DECO當代設計師大獎
- 2007年台灣室內設計大獎-商業空間TID獎 2007年台灣室內設計大獎-住宅空間TID獎
- 顯示全部15獎項
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台灣
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