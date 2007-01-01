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抱璞室內設計
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • twelve 十二 ​屋頂上景觀餐廳新區域, 抱璞室內設計 抱璞室內設計 商业空间
    twelve 十二 ​屋頂上景觀餐廳新區域, 抱璞室內設計 抱璞室內設計
    twelve 十二 ​屋頂上景觀餐廳新區域, 抱璞室內設計 抱璞室內設計
    twelve 十二 ​屋頂上景觀餐廳新區域

    我們熱愛創造充滿戲劇張力的空間設計

    喜歡陶淵明寫的桃花源記

    因為它滿足了人們對於夢幻世界的想像空間

    於是我們創造了許多偶像劇、MV、廣告，常去拍攝的夢幻場景

    (例如：屋頂上餐廳、Mak7 Studio 等等)然而如同舞台劇一般

    再夢幻的場景，主角依舊是人

    於是我們不斷地揣摩場景與角色之間的關係

    場景要因角色的故事而夢幻

    角色要因場景的美麗而幸福

    這就是我們持續創作的空間理念夢幻的場景

    幸福的角色

    空間設計的桃花源記。


    抱璞室內設計團隊有15年空間設計豐富經驗

    擁有中華民國室內設計乙級技術士證照

    並獲得室內設計大小獎項以及健康環保相關認證


    媒體及講座：

    發現新台灣電視專訪

    明周時尚電視專訪

    時尚生活電視專訪

    台北流行廣播電台受邀專訪

    台北之音-節目:設計師的旅行-固定受邀來賓

    ERA不動產講堂-講堂講師

    致理大學推廣教育-講堂講師

    ROOTS HOME講座-受邀設計師

    德廚Poggenpohl講座-受邀設計師

    華夏技術學院-講堂講師

    國立高雄餐飲大學-講堂講師


    代表作：

    台北市陽明山景觀燒烤餐廳-屋頂上(The Top)

    Ten屋文字燒

    野宴-鐵工廠燒肉

    Panos餐飲集團

    IZUSU汽車

    國泰世華無人銀行

    MAK7 studio實景攝影棚

    服務
    室內設計，商業空間設計，與住宅空間設計
    服務區域
    台北、桃園、新竹、台中、高雄與台北市、新北市、宜蘭
    公司獎項
    • 2019亞洲設計獎-酒店餐飲空間類 創意設計獎
    • 2019法國艾鼎獎-商業空間獎
    • 2018TINTA新秀設計師大賽-商業空間新秀獎
    • 2018設計家媒體-人氣設計獎
    • 2017義大利A Design設計大獎-銀獎
    • 2017澳洲墨爾本設計大獎-銀獎
    • 2017新浪家居-中國室內設計新勢力獎
    • 2017英國FX設計大獎
    • 2017日本Gooddesign入圍商業空間獎
    • 2016台灣六藝獎-創藝空間獎
    • 2015富美家明日之星設計大賽銀獎 
    • 2015國家金點設計獎三項入圍
    • 2014國家金點設計獎三項入圍
    • 2013年 DECO當代設計師大獎
    • 2007年台灣室內設計大獎-商業空間TID獎 2007年台灣室內設計大獎-住宅空間TID獎
    • 顯示全部15獎項
    地址
    民權東路六段151-1號
    114 台北市
    台灣
    +886-988971987 www.purity.tw

    評論

    林暐翔
    烂设计师
    8個月前
    Daniel Lin
    約4年前
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