研一制作:『 設計是合隱於一的機能與美學 』

研一探討設計的起始與回歸,並認為設計是種具目的性的隱行為呈現。以思維操作起點與方向,去除繁瑣並回歸於策略規劃,由純粹的線、面、體架構出空間秩序,進而創造充滿藝術性的美學生活體驗。

Design is a solution towards better Living.