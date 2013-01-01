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興躍設計
室內設計師與裝修公司 台北
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    鄉村紀事

    關於我們:

     我們提供各類型空間的設計與工程管理，並重視生活的感受。

    透過光線、比例、材質、色彩的適度規畫、構築空間的表情，一步步孕育著場域的新生。

     設計理念:

     設計是生活態度及美學的延伸，工程是實現設計的方法。

    我們期望藉由設計與工程管理，經深度了解使用者的需求及生活方式，在空間中打造符合期待的生活美學。 

    服務
    住宅設計 商業空間設計
    服務區域
    大台北地區
    公司獎項
    第八屆ADA亞洲設計獎 入圍
    地址
    信義區富陽街18號
    110 台北
    台灣
    +886-227372085

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