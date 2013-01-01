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關於我們:
我們提供各類型空間的設計與工程管理，並重視生活的感受。
透過光線、比例、材質、色彩的適度規畫、構築空間的表情，一步步孕育著場域的新生。
設計理念:
設計是生活態度及美學的延伸，工程是實現設計的方法。
我們期望藉由設計與工程管理，經深度了解使用者的需求及生活方式，在空間中打造符合期待的生活美學。
帶有自然悠閒的純真，又有粗獷無拘的豪放，鄉村風情的廚房空間總是給人一種反璞歸真的質樸感。在擁擠的城市空間若是也想品味這樣美好放鬆的情懷，就來看看下面介紹的幾款鄉村風小廚房設計，不同材質、色彩的混搭，碰撞出風格各異的鄉村質感風尚，讓嚮往鄉村風設計的你，也能在家打造自己的溫馨浪漫廚房空間。
近年因健康意識抬頭，加上多起食安問題，更因疫情影響改變了現代人普遍外食的習慣，越來越多的人選擇在家洗手作羹湯，因此對於廚房空間的設計，也越來越重視，除了美觀更要兼顧實用與衛生安全，會經常接觸食材的廚房檯面就成了講究之處。下面就將檯面的功能與幾個常見材質一次介紹，讓你根據自身需求喜好以及預算，選對能每日輕鬆烹煮美味食物的檯面。
在裝潢新家的時候，我們經常把客廳當作是裝潢的重點區域，而常常忽視了一些很重要的角落，比如說玄關入口處。作為進門後看到的第一個空間，玄關入口處的設計決定了客人對你家的第一印象，甚至還會影響他們對你個性與品味的判斷，所以一定要重視玄關入口的裝潢效果，千萬馬虎不得。今天的點子簿就為大家介紹11款風格各異的玄關入口裝潢範例，如果你也想要設計處一款與眾不同的入口玄關，或者想要改善家裡入口處的裝潢效果，那就一定不要錯過這本點子簿喔～ 如果你有更多的問題，也可以與我們的…