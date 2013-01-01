你會設計玄關嗎？11款玄關入口裝潢範例

在裝潢新家的時候，我們經常把客廳當作是裝潢的重點區域，而常常忽視了一些很重要的角落，比如說玄關入口處。作為進門後看到的第一個空間，玄關入口處的設計決定了客人對你家的第一印象，甚至還會影響他們對你個性與品味的判斷，所以一定要重視玄關入口的裝潢效果，千萬馬虎不得。今天的點子簿就為大家介紹11款風格各異的玄關入口裝潢範例，如果你也想要設計處一款與眾不同的入口玄關，或者想要改善家裡入口處的裝潢效果，那就一定不要錯過這本點子簿喔～ 如果你有更多的問題，也可以與我們的…

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