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評論
徐睿伶
施工细致，各方面都帮我考虑周到，简约流畅的设计让我们全家住的舒适。
10個月前
elisa lin
设计师非常专业且耐心听我们的需求，依据我们的期待，在有限的预算里，加上他的专业，不断修正我们的设计图，完工之后，我们居住的非常开心。 在目前有限的居住空间，帮我们想好很多的细节，整个空间非常的舒适，家成了我们最爱的地方，谢谢设计师的用心。
10個月前
Ariel Liu
超過2年前
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