13款「走廊式廚房」設計，小廚房也可以很美～

如果有人問題最喜歡家裡的哪個地方，你會選哪個呢？一定有人會說是自己的臥室，忙碌了一天之後只想靜靜的待在自己的小空間裡“與世隔絕”；也有人會說是客廳，打開電視抱著零食就能度過一整天！或者，一定也有很多人會選擇陽台，陽光、微風與盆栽，檢視不要太愜意～ 那麼你有考慮過廚房嗎？常常被我們忽略的廚房其實也可以很美！我們知道常見的廚房結構主要有一字型、L型和中島廚房等等，根據空間的大小我們需要選擇最適合的廚房裝潢設計，特別是對於小坪數的空間來說，一個因地制宜設計至關重…

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