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墨澗設計/ Mo Jian Design
公司名稱：墨澗室內裝修工程有限公司
． 從筆墨畦徑中淬鍊
． 於研磨錘煉間凝淀。
． 如潺潺流水般湧現
． 以涓滴江河之勢遠流。
諮詢專線：02-2686-6995
公司地址：新北市汐止區中興路160號12樓之2
如果有人問題最喜歡家裡的哪個地方，你會選哪個呢？一定有人會說是自己的臥室，忙碌了一天之後只想靜靜的待在自己的小空間裡“與世隔絕”；也有人會說是客廳，打開電視抱著零食就能度過一整天！或者，一定也有很多人會選擇陽台，陽光、微風與盆栽，檢視不要太愜意～ 那麼你有考慮過廚房嗎？常常被我們忽略的廚房其實也可以很美！我們知道常見的廚房結構主要有一字型、L型和中島廚房等等，根據空間的大小我們需要選擇最適合的廚房裝潢設計，特別是對於小坪數的空間來說，一個因地制宜設計至關重…
同樣是桌椅圍牆，戶外和室內家具的考量並不相同。室內家具盡可依喜好挑選，但戶外家具往往得吹風雨淋，或遇到落葉塵灰，也因此多以耐風吹雨打又耐髒的自然材質為先。若是輕便好搬移更好，若是常設造景，則不必考量搬運重量，考慮喜好與是否融入景觀即可。今天的線上專題我們著眼於戶外家具，準備了11種適合擺放在庭園、花園的家具與材質。自然系又輕巧的藤、木、竹自然是優秀的選擇，而穩重的磚、石、乃至鐵藝與清水模，布置得宜，也可以表現出色。現在就一起來研究研究！