【經營理念】

璞為本 冉於‧天地間

設計是一種有目的的創作行為，經由計劃安排達成理想的概念。

反映環境氛圍、反映生活樣貌、反映使用者需求，顯示出別具特色的人文氣息。

室內設計除了功能上的訴求外，最重要的是生活態度的呈現；透過空間內不同的設計語彙，表達強烈的內在精神，一種主觀存在的必要。

這也是璞冉一直以來所秉持的信念，在不斷求新求變的專業設計領域之中，永遠保有最初創作的熱忱與理念。

這份真摯的內在堅毅如山，讓我們可以安穩自若的發揮巧思，也得以令我們在虛華不實的創作中反璞歸真，更是我們努力不墜的動力。

而這不墜動力就像冉冉上升的旭日般，引領我們仰望、前進，讓璞冉帶著初衷與期許，在不變的堅持中，持續創造新意、造就天地間的美好風景！









【關於璞冉】

璞冉以「空間設計」及「整合行銷」兩大事業部串聯而成，彼此相輔相成卻也各自閃耀。

如此優勢，對於業主而言，便能同時感知設計、行銷的魅力與巧思。





「空間設計」是日常、是美學、是感受，走慢了些許時間迷戀場域，靜聽空間傳達的聲音。

「整合行銷」是理性、是分享、是美好，走近點滴生活繪出理想藍圖，寫下故事開始的序章。











