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宏畝室內裝修是一個專業的裝修公司，不僅可以整棟承包，零星局部修繕也可以施作。更歡迎家中有長輩或寵物的家庭洽談合作。
服務
合法隔套改裝.局部修繕.SI工法.寵物住宅.無障礙通用設計.抓漏保固
服務區域
中山區，Taiwan，與台北市
地址
10464 Taiwan, 台北市
台灣
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