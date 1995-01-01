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朱永安花藝
設計師 台北市
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    • 【空間花藝創作】, 朱永安花藝 朱永安花藝 藝術品其他藝術物件
    【空間花藝創作】, 朱永安花藝 朱永安花藝 藝術品其他藝術物件
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    【嵐拂春綠】
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    【水墨】, 朱永安花藝 朱永安花藝 藝術品其他藝術物件
    【水墨】

    瓶花•Vase Flower

    讓"瓶"成為花的棲居，以"花"的詩意隱喻居所的情感。

    Vase Flower用最嚴謹的職人態度，

    將一卷人文情懷置入最日常的生活。

    ——以自然的生命，替現代的生活說書。

    服務
    花藝設計，植物裝置，與軟裝設計
    服務區域
    全球
    公司獎項
    • 1992 台灣盃花藝設計比賽冠軍
    • 1997 金蕾獎花藝比賽冠軍
    • 2001 FTD亞洲盃花藝大賽冠軍
    • 2001 JFTD日本-福岡大會表演
    • 2001 台灣-台北“雕塑之美”花藝表演
    • 2002 台灣-台中“綠”花藝表演
    • 2006 中國-上海“東方前衛”花藝表演
    • 2007 台灣-高雄“完美時尚”花藝表演
    • 2008 中華民國總統就職國宴設計
    • 2009 AFDU韓國-首爾大會表演
    • 2014 中國-蘇州“剛柔交鋒”花藝表演
    • 顯示全部13獎項
    地址
    天祥路33巷13號
    104 台北市
    台灣
    +886-225604195 www.vase.com.tw
    法律聲明

    學習：

    1995~1999．多次赴德國、瑞士進修花藝課程

    展演：

    2001．JFTD日本-福岡大會表演

    2001．台灣-台北“雕塑之美”花藝表演

    2002．台灣-台中“綠”花藝表演

    2006．中國-上海“東方前衛”花藝表演

    2007．台灣-高雄“完美時尚”花藝表演

    2008．中華民國總統就職國宴設計

    2009．AFDU韓國-首爾大會表演

    2014．中國-蘇州“剛柔交鋒”花藝表演

    教學：

    臺北長期基礎、進階、主題課程教學

    新加坡表演講習

    韓國AKFCP聯盟教學

    韓國 leaf 機構教學

    法國PIVERDIE學校教學

    中國各地表演教學

    出版：

    花隱水響

    掬青

    評論

    Angel Chao
    朱永安最棒的老师 教导的不仅是花艺的技术，更是将美学、艺术、品味的结合；我最欣赏的是老师潜移默化的品格教育.......让我明白：什么人插什么花。 生命中遇到最棒的老师❤️
    約1年前
    Howard Lin
    专业
    超過4年前
    Ko C
    赞赞
    超過2年前
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