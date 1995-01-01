奢華又吸睛：9種提升時尚度的質感家飾運用

家中若有一兩個精心布置的角落，或一兩樣高貴大氣的物件，必然能畫龍點睛，為整體空間的質感與第一印象大大加分。這時適度運用略帶奢華感的物件，甚至高價值的藝品、奢侈品，往往就能達成展示與收藏最積極的意義。今天的homify，為讀者準備了9項提升時尚奢華感的裝飾靈感，有些是燈飾、展示櫃等軟裝家具單品，有些是花藝或畫作，或涵蓋中、西方的高貴風格元素。這樣的物品不必多，而貴在精巧的選物品味，既能與主體風格相容，也最好能合宜地呈現主人的喜好、理念或一段故事。現在就一起出…

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