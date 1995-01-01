瓶花•Vase Flower
讓"瓶"成為花的棲居，以"花"的詩意隱喻居所的情感。
Vase Flower用最嚴謹的職人態度，
將一卷人文情懷置入最日常的生活。
——以自然的生命，替現代的生活說書。
- 服務
- 花藝設計，植物裝置，與軟裝設計
- 服務區域
- 全球
- 公司獎項
- 1992 台灣盃花藝設計比賽冠軍
- 1997 金蕾獎花藝比賽冠軍
- 2001 FTD亞洲盃花藝大賽冠軍
- 2001 JFTD日本-福岡大會表演
- 2001 台灣-台北“雕塑之美”花藝表演
- 2002 台灣-台中“綠”花藝表演
- 2006 中國-上海“東方前衛”花藝表演
- 2007 台灣-高雄“完美時尚”花藝表演
- 2008 中華民國總統就職國宴設計
- 2009 AFDU韓國-首爾大會表演
- 2014 中國-蘇州“剛柔交鋒”花藝表演
- 顯示全部13獎項
- 地址
-
天祥路33巷13號
104 台北市
台灣
+886-225604195 www.vase.com.tw
學習：
1995~1999．多次赴德國、瑞士進修花藝課程
展演：
2001．JFTD日本-福岡大會表演
2001．台灣-台北“雕塑之美”花藝表演
2002．台灣-台中“綠”花藝表演
2006．中國-上海“東方前衛”花藝表演
2007．台灣-高雄“完美時尚”花藝表演
2008．中華民國總統就職國宴設計
2009．AFDU韓國-首爾大會表演
2014．中國-蘇州“剛柔交鋒”花藝表演
教學：
臺北長期基礎、進階、主題課程教學
新加坡表演講習
韓國AKFCP聯盟教學
韓國 leaf 機構教學
法國PIVERDIE學校教學
中國各地表演教學
出版：
花隱水響
掬青