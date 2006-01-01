設計理念

性格中理性與感性的合諧平衡，讓鄭惠心總監的設計作品，往往超越性別的框架，鋪排出大器而俐落的線條格局，但品味其細微之處，又可感受到內蘊細膩而柔緻的餘韻。

在室內設計領域十多年以來，始終秉持歸零的哲學，如新生兒的好奇與求知，持續吸納更多的創意思維，反芻成每個個案的設計養分，將靜態的空間與動態的居住者，兩者整合成一完美的互動體。