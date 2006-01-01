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鴻樣室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 臺北市
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    • 築間旬, 鴻樣室內裝修設計有限公司 鴻樣室內裝修設計有限公司 商业空间 金屬 Black
    築間旬, 鴻樣室內裝修設計有限公司 鴻樣室內裝修設計有限公司 商业空间 金屬 Black
    築間旬, 鴻樣室內裝修設計有限公司 鴻樣室內裝修設計有限公司 商业空间 金屬 Black
    築間旬

    設計理念

       性格中理性與感性的合諧平衡，讓鄭惠心總監的設計作品，往往超越性別的框架，鋪排出大器而俐落的線條格局，但品味其細微之處，又可感受到內蘊細膩而柔緻的餘韻。

    　在室內設計領域十多年以來，始終秉持歸零的哲學，如新生兒的好奇與求知，持續吸納更多的創意思維，反芻成每個個案的設計養分，將靜態的空間與動態的居住者，兩者整合成一完美的互動體。  

    服務區域
    臺北市
    公司獎項
    • 獲獎紀錄
    • 2006 丹堤咖啡全國連鎖 競圖 競圖 第一名
    • 2006 王品集團 競圖 第一名
    • 2007 王品集團 競圖 第一名
    • 2008 陶板屋 – 光溯合影 TID室內設計大獎 入圍
    • 2010 陶板屋 – 現光線光 TID室內設計大獎 入圍
    • 2011 維他露集團 – 御茶園 競圖 第一名
    • 2012 幸福空間 兩岸四地設計
    • 交流大賞 橙色
    • 入圍
    • 2016 北投陶板屋 上海金外灘獎 得獎
    • 2016 陶板屋三民 室內設計金創獎 得獎
    • 2017 益品書屋 亞太設計大獎 得獎
    • 2017 益品書屋 第一屆 CID當代國際設計大獎 得獎
    • 2017 益品書屋 室內設計金創獎 得獎
    • 2017 益品書屋 第七屆中國國際空間設計大賽
    • （中國建築裝飾設計獎） 優勝
    • 2017 韓舍韓式燒肉 第七屆中國國際空間設計大賽
    • （中國建築裝飾設計獎） 優勝
    • 2017 益品書屋 中國國際艾特獎 入圍
    • 2017 韓舍韓式燒肉 中國國際艾特獎 入圍
    • 2018 益品書屋 A’Design 銀獎
    • 2018 韓舍韓式燒肉 A’Design 銀獎
    • 2018 Polo Cafe 第八屆中國國際空間設計大賽
    • （中國建築裝飾設計獎） 銅獎
    • 2018 益品書屋 German design award 得獎
    • 2018 韓舍韓式燒肉 German design award 得獎
    • 2019 築間/旬 Singapore Interior Design Awards (SIDA)
    • 新加坡室內設計大賽 金獎
    • 顯示全部30獎項
    地址
    大同區酒泉街76號7樓
    10370 臺北市
    台灣
    +886-225996586 www.homeyoung.com.tw
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