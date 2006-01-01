設計理念
性格中理性與感性的合諧平衡，讓鄭惠心總監的設計作品，往往超越性別的框架，鋪排出大器而俐落的線條格局，但品味其細微之處，又可感受到內蘊細膩而柔緻的餘韻。
在室內設計領域十多年以來，始終秉持歸零的哲學，如新生兒的好奇與求知，持續吸納更多的創意思維，反芻成每個個案的設計養分，將靜態的空間與動態的居住者，兩者整合成一完美的互動體。
- 服務區域
- 臺北市
- 公司獎項
- 獲獎紀錄
- 2006 丹堤咖啡全國連鎖 競圖 競圖 第一名
- 2006 王品集團 競圖 第一名
- 2007 王品集團 競圖 第一名
- 2008 陶板屋 – 光溯合影 TID室內設計大獎 入圍
- 2010 陶板屋 – 現光線光 TID室內設計大獎 入圍
- 2011 維他露集團 – 御茶園 競圖 第一名
- 2012 幸福空間 兩岸四地設計
- 交流大賞 橙色
- 入圍
- 2016 北投陶板屋 上海金外灘獎 得獎
- 2016 陶板屋三民 室內設計金創獎 得獎
- 2017 益品書屋 亞太設計大獎 得獎
- 2017 益品書屋 第一屆 CID當代國際設計大獎 得獎
- 2017 益品書屋 室內設計金創獎 得獎
- 2017 益品書屋 第七屆中國國際空間設計大賽
- （中國建築裝飾設計獎） 優勝
- 2017 韓舍韓式燒肉 第七屆中國國際空間設計大賽
- （中國建築裝飾設計獎） 優勝
- 2017 益品書屋 中國國際艾特獎 入圍
- 2017 韓舍韓式燒肉 中國國際艾特獎 入圍
- 2018 益品書屋 A’Design 銀獎
- 2018 韓舍韓式燒肉 A’Design 銀獎
- 2018 Polo Cafe 第八屆中國國際空間設計大賽
- （中國建築裝飾設計獎） 銅獎
- 2018 益品書屋 German design award 得獎
- 2018 韓舍韓式燒肉 German design award 得獎
- 2019 築間/旬 Singapore Interior Design Awards (SIDA)
- 新加坡室內設計大賽 金獎
- 顯示全部30獎項
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-
大同區酒泉街76號7樓
10370 臺北市
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