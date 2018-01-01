累積30年經驗，榮獲國家發明獎之殊榮

在求新、求變、求真、求知的態度下，王牌鋼鋁以超過30年的經驗累積，不斷積極鑽研高科技鋁合金製品的應用開發，開創獨家專利設計，全天候隔音氣密門窗系列開發多達1oo多種窗型，提供全球廠商、設計師與消費者專業且平價化的門窗全系列商品。董事長賴欽銘先生重視研發專利商品化與產業化，具備高獨特與創新性，以及高度實用價值，深受產業及學術研發等各界的肯定，故榮獲國家發明獎之殊榮。

擁有多項專利，通過多項國家標章及品質認證

王牌鋼鋁的高科技鋁合金專業技術與產品品質，受各界產業應用、學術研發等鑑賞採用與肯定，並且巧妙運用基礎技術，連年開發出各種不同的產品應用，讓鋁合金製品產生新的價值。自成立以來，已獲國內及國際多項發明、新型及新樣式專利設計，並通過各項國家標章及品質的認證，是值得安心的好選擇。

平價綠能、節能減碳

董事長賴欽銘先生十分重視「節能減碳」，並將「人與自然環境和諧共存的綠能生活」視為最重要的核心企業精神。在產品研發階段除了氣密、水密性、強度與隔音皆超越國家標準檢驗局CNS最高標準外，也十分重視商品的耗能與節約性。旨在創造專業級綠色平價化的隔音氣密門窗系列，為國人創造舒適、寧靜的綠能生活居家環境為使命。

永續、自然、節能

王牌鋼鋁以「永續、自然、節能」為己任，冀望讓全民共享「環保、健康、寧靜」的新世代生活品質，持續秉持著企業精神打造「所有窗戶，永恆完美」與「節能減碳，樂活人生」的宏願目標。



