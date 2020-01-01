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麗馨室內裝潢設計 LI SHIN Design
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taoyuan City, 中壢區
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    • 八德套房設計-簡樸 2020, 麗馨室內裝潢設計 LI SHIN Design 麗馨室內裝潢設計 LI SHIN Design 客廳 木頭 Wood effect
    八德套房設計-簡樸 2020, 麗馨室內裝潢設計 LI SHIN Design 麗馨室內裝潢設計 LI SHIN Design 客廳 木頭 Wood effect
    八德套房設計-簡樸 2020, 麗馨室內裝潢設計 LI SHIN Design 麗馨室內裝潢設計 LI SHIN Design 臥室 木頭 Wood effect
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    八德套房設計-簡樸 2020

    麗馨室內設計 官方

    Official for Li Shin Design

     

    website http://www.lishindesign.com

    Instagram instagram.com/lishindesign

    Twitter twitter.com/interior_ls

    Facebook facebook.com/lishindesign


    聯繫地址 : 桃園市中壢區文化路32號1F

    聯繫電話 : 03-4622296 0938-872817



    創辦人20多年前從 1982年設立苗栗的興華木器行 輾轉至 桃園成立麗馨室內裝潢設計

    在木工裝潢、室內設計的領域超過30年經驗，曾赴新加坡協助建設公司進行工程，至今服務至少1000位客戶，公司目前更積極在工程品質掌管及空間視覺設計，以滿足客戶室內設計的需求。

     

    創作更多的專業裝修文章讓大家看到 網路上有許多關於室內裝潢類的文章，但真正有經驗並提到材料工法的很少 我們想要改變現況

     

    設計類型與工程：


    ●新成屋

    ●毛胚屋

    ●老屋翻新

    ●透天別墅設計

    ●店面設計

    ●辦公室設計


    全室設計工程地區新北-桃園-新竹-苗栗 無最低接案金額限制 可承接單純室內設計案件


    局部裝修 (局部裝修限服務過的客戶或桃園市、新竹縣地區)

     

     

    服務對象：屋主


    ●不承接其他公司所規畫設計圖裝修施工或單純工程管理監工


    ●不承接單純叫師父施工或組裝工作 服務項目： 室內設計、全室裝潢、局部裝潢

     

     

    聯繫方式 contact


    屋主聯繫事項


    1.關於初步洽談人員 初步洽談人員主要工作是安排雙方電洽時間、現場勘查時間......等


    但初步接洽人員非施工師傅、設計師 線上詢問施工法、材料、價格一律忽略 如果有施工或設計疑慮，設計師或師父現場勘查時會一併講解。


    如果想要了解詳細的設計及裝修知識可以到官網首頁-最新消息看看 (官網會每周固定創作並上傳一篇文章)



    2.Mail、LINE聯繫請留下：


    1.聯繫姓名

    2.聯繫電話

    3.施工地址

    4.房屋坪數

    5.裝修項目

    服務
    室內設計，室內裝修，與房屋修繕
    服務區域
    • 台北、新北、桃園、新竹、苗栗
    • Taiwan
    • Taoyuan City
    • 中壢區
    地址
    桃園市中壢區文化路32號1F
    320 Taiwan, Taoyuan City, 中壢區
    台灣
    +886-34622296 www.lishindesign.com
    法律聲明

    麗馨室內設計 官方

    Official for Li Shin Design

     

    website http://www.lishindesign.com

    Instagram instagram.com/lishindesign

    Twitter twitter.com/interior_ls

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