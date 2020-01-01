麗馨室內設計 官方

Official for Li Shin Design

website : http://www.lishindesign.com

Instagram : instagram.com/lishindesign

Twitter : twitter.com/interior_ls

Facebook : facebook.com/lishindesign





聯繫地址 : 桃園市中壢區文化路32號1F

聯繫電話 : 03-4622296 0938-872817









創辦人20多年前從 1982年設立苗栗的興華木器行 輾轉至 桃園成立麗馨室內裝潢設計

在木工裝潢、室內設計的領域超過30年經驗，曾赴新加坡協助建設公司進行工程，至今服務至少1000位客戶，公司目前更積極在工程品質掌管及空間視覺設計，以滿足客戶室內設計的需求。

創作更多的專業裝修文章讓大家看到 網路上有許多關於室內裝潢類的文章，但真正有經驗並提到材料工法的很少 我們想要改變現況

設計類型與工程：





●新成屋

●毛胚屋

●老屋翻新

●透天別墅設計

●店面設計

●辦公室設計





全室設計工程地區新北-桃園-新竹-苗栗 無最低接案金額限制 可承接單純室內設計案件





局部裝修 (局部裝修限服務過的客戶或桃園市、新竹縣地區)

服務對象：屋主





●不承接其他公司所規畫設計圖裝修施工或單純工程管理監工





●不承接單純叫師父施工或組裝工作 服務項目： 室內設計、全室裝潢、局部裝潢

聯繫方式 contact





屋主聯繫事項





1.關於初步洽談人員 初步洽談人員主要工作是安排雙方電洽時間、現場勘查時間......等





但初步接洽人員非施工師傅、設計師 線上詢問施工法、材料、價格一律忽略 如果有施工或設計疑慮，設計師或師父現場勘查時會一併講解。





如果想要了解詳細的設計及裝修知識可以到官網首頁-最新消息看看 (官網會每周固定創作並上傳一篇文章)









2.Mail、LINE聯繫請留下：





1.聯繫姓名

2.聯繫電話

3.施工地址

4.房屋坪數

5.裝修項目