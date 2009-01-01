繹築空間，賦予居家溫暖與生命，連結人與空間，讓設計不再只是純粹的美感，與空間對話，仔細聆聽來自角落的細語，一場唯美溫馨的故事就此展開。
- 服務
- 居家住宅空間設計
- 服務區域
- 台灣 中國大陸與台北市
- 公司獎項
- <獲獎紀錄>
- 2009‧臺灣OTOP設計大賞 銅牌獎
- 2011‧臺灣經濟部工業局(空間設計服務機構)能量登錄
- 2015‧中國室內設計年度評選-金堂獎-年度優秀辦公室空間設計
- 2015‧IDA Design Awards 榮譽獎 (獲獎作品：伊歐探索空間設計辦公室)
- 2016‧中國(上海)國際建築及室內設計節-金外灘-最佳色彩運用獎(優秀)
- 2016‧入圍 台灣金點設計獎 空間設計類
- 2016‧中國室內設計年度評選-金堂獎-年度優秀餐飲空間設計
- 2016‧年度國際環藝創新設計作品大賽-華鼎獎餐飲空間類一等獎
- 2016‧TAKAO室內設計大賞-商業空間類優秀作品TAKAO獎
- 2016‧中國室內設計年度封面人物(提名)
- 2016‧中國建築裝飾協會-年度專業設計奬
- 2016‧第七屆中國國際空間設計大賽-餐飲空間/工程 優秀獎
- 2018‧IDA Design Awards 榮譽獎 （獲獎作品：台北饗賓餐旅集團辦公室）
- 2018‧Bronze A’Design Award Winner 室內空間及展覽設計類 青銅獎
- (獲獎作品:桃園饗泰多餐廳空間設計 )
- 2019‧Silver A’Design Award Winner 室內空間及展覽設計類 銀獎
- （獲獎作品：台北饗賓餐旅集團辦公室）
- 2019‧ 金外灘獎 照明設計類 優秀獎
- 2019‧ 金外灘獎 辦公空間類 優秀獎
- 顯示全部20獎項
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