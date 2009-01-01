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繹築空間設計
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • 繹築空間，賦予居家溫暖與生命，連結人與空間，讓設計不再只是純粹的美感，與空間對話，仔細聆聽來自角落的細語，一場唯美溫馨的故事就此展開。


    服務
    居家住宅空間設計
    服務區域
    台灣 中國大陸與台北市
    公司獎項
    • <獲獎紀錄>
    • 2009‧臺灣OTOP設計大賞 銅牌獎
    • 2011‧臺灣經濟部工業局(空間設計服務機構)能量登錄
    • 2015‧中國室內設計年度評選-金堂獎-年度優秀辦公室空間設計
    • 2015‧IDA Design Awards 榮譽獎 (獲獎作品：伊歐探索空間設計辦公室)
    • 2016‧中國(上海)國際建築及室內設計節-金外灘-最佳色彩運用獎(優秀)
    • 2016‧入圍 台灣金點設計獎 空間設計類
    • 2016‧中國室內設計年度評選-金堂獎-年度優秀餐飲空間設計
    • 2016‧年度國際環藝創新設計作品大賽-華鼎獎餐飲空間類一等獎
    • 2016‧TAKAO室內設計大賞-商業空間類優秀作品TAKAO獎
    • 2016‧中國室內設計年度封面人物(提名)
    • 2016‧中國建築裝飾協會-年度專業設計奬
    • 2016‧第七屆中國國際空間設計大賽-餐飲空間/工程 優秀獎
    • 2018‧IDA Design Awards 榮譽獎 （獲獎作品：台北饗賓餐旅集團辦公室）
    • 2018‧Bronze A’Design Award Winner 室內空間及展覽設計類 青銅獎
    • (獲獎作品:桃園饗泰多餐廳空間設計 )
    • 2019‧Silver A’Design Award Winner 室內空間及展覽設計類 銀獎
    • （獲獎作品：台北饗賓餐旅集團辦公室）
    • 2019‧ 金外灘獎 照明設計類 優秀獎
    • 2019‧ 金外灘獎 辦公空間類 優秀獎
    • 顯示全部20獎項
    地址
    台北市中山區林森北路67巷59號1樓
    10442 台北市
    台灣
    +886-225816631 www.io-designs.com
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