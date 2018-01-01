曾濬紳 總監 對於室內設計領域、軟裝設計領域
皆有著透徹的了解及運用
深知設計不單只為室內設計 更應該是一種對生活觀察之大數據結晶
並且將此大數據 運用在各種設計當中
我們尋找使用者的主軸 運用各種設計包覆 串聯「空間」的獨特故事
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- 2019 全球MUSE金+銀大獎
- 2019 A'DESIGN義大利設計大獎
- 2018 IDA美國設計大獎
- 2018 IAI設計大獎
- 2018 成功設計獎
- 2018 艾特獎
- 2018 CBDA設計獎
- 2017 CBDA傑出設計師獎
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從空間至擺飾 都是貫穿設計的主軸
猶如個性 是由外而內所產生的獨特
「室內設計」 「軟裝設計」 都是肯星團隊 進行整體設計的領域 缺一不可
無論住宅、商業、辦公、展場 設計本身都是十字線
「空間、家具、軟件」 與 「動線、使用行為、收納」交會
而交會之中心則為使用者
需求是一種未知的需要
『肯星設計』創造需求 提升更高層次的生活給予使用者
我們運用形式、色彩、材質
貫穿 硬裝｜天、地、壁 軟裝｜家具、窗簾、擺飾
將概念如出一轍的運用在空間中，成為真正的DESIGN