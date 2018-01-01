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肯星室內設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
概覽 9專案 (9) 0創意點子簿 (0)
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    • 法式新古典, 肯星室內設計 肯星室內設計 客廳
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    法式新古典
    美式絢爛屋, 肯星室內設計 肯星室內設計 餐廳
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    美式絢爛屋
    泡泡, 肯星室內設計 肯星室內設計 客廳
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    泡泡
    藍軸, 肯星室內設計 肯星室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    藍軸
    鄉林, 肯星室內設計 肯星室內設計 客廳
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    鄉林
    燭光 Candlelight, 肯星室內設計 肯星室內設計 浴室
    燭光 Candlelight, 肯星室內設計 肯星室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    燭光 Candlelight
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    曾濬紳　總監　對於室內設計領域、軟裝設計領域

    皆有著透徹的了解及運用　

    深知設計不單只為室內設計　更應該是一種對生活觀察之大數據結晶

    並且將此大數據　運用在各種設計當中

    我們尋找使用者的主軸　運用各種設計包覆　串聯「空間」的獨特故事  

    服務
    • 室內設計
    • 軟裝設計
    • 家具設計
    • 建築概念設計
    • 施工監工
    • 家具佈置
    • 訂製窗簾
    • 訂製家具
    • 建築外觀設計
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    服務區域
    • 台灣、杭州、大陸周遭
    • Taiwan, Taichung City, North District, 台中
    公司獎項
    • 2019 全球MUSE金+銀大獎
    • 2019 A'DESIGN義大利設計大獎
    • 2018 IDA美國設計大獎
    • 2018 IAI設計大獎
    • 2018 成功設計獎
    • 2018 艾特獎
    • 2018 CBDA設計獎
    • 2017 CBDA傑出設計師獎
    • 顯示全部8獎項
    地址
    西屯區福順路227號
    43411 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
    台灣
    +886-424630665 www.kensing-design.cn
    法律聲明

    從空間至擺飾　都是貫穿設計的主軸

    猶如個性　是由外而內所產生的獨特

    「室內設計」　「軟裝設計」　都是肯星團隊　進行整體設計的領域　缺一不可

    無論住宅、商業、辦公、展場　設計本身都是十字線　

    「空間、家具、軟件」　與　「動線、使用行為、收納」交會

    而交會之中心則為使用者

    需求是一種未知的需要　

    『肯星設計』創造需求　提升更高層次的生活給予使用者　

    我們運用形式、色彩、材質

    貫穿　硬裝｜天、地、壁　軟裝｜家具、窗簾、擺飾

    將概念如出一轍的運用在空間中，成為真正的DESIGN  

    評論

    肯星室內設計 肯星室內設計
    住進去兩年了~~喜歡~我也保持得很完整 哈哈哈
    超過2年前
    專案日期: 二月 2018
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    肯星室內設計 肯星室內設計
    喜歡~
    超過2年前
    專案日期: 四月 2018
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    肯星室內設計 肯星室內設計
    花火的案子~~是我家! 感謝harrison~幫我設計很完整的空間~很舒服
    超過2年前
    專案日期: 六月 2018
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