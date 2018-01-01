地毯怎麼搭？12種簡單又有質感的地毯搭配技巧

在家鋪張地毯，往往立馬就能提升家的溫馨舒適感。地毯不只美觀，也有保暖、吸音降噪等附加實用機能。不管是長絨短絨、合成纖維、或藤編等材質， 一回到家就能赤腳踩在地毯，那種放鬆溫暖的療癒感，是任何場所都無法企及的體驗。今天我們蒐集了12種設計師的創意地毯搭配，附上簡單搭配技巧，大致上，地毯搭配可把握以下幾個面向。1為什麼使用地毯？打算擺在哪裡？客廳以大方增色風格為宜，但臥室則是舒服、安靜。2用色不拘，但以能襯托家具和室內風格為主，和諧舒服是使用指標。3柔軟絨毛方…

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