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大里室內設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, 台北市大安區
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    • 自在 My way, 大里室內設計 大里室內設計 客廳
    自在 My way, 大里室內設計 大里室內設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
    自在 My way, 大里室內設計 大里室內設計 小廚房
    +13
    自在 My way
    啟 . 合, 大里室內設計 大里室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    啟 . 合, 大里室內設計 大里室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    啟 . 合, 大里室內設計 大里室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +2
    啟 . 合
    敘 . 日, 大里室內設計 大里室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    敘 . 日, 大里室內設計 大里室內設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    敘 . 日, 大里室內設計 大里室內設計 現代風玄關、走廊與階梯
    +3
    敘 . 日
    隨心所.遇, 大里室內設計 大里室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    隨心所.遇, 大里室內設計 大里室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    隨心所.遇, 大里室內設計 大里室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +3
    隨心所.遇
    微 浪漫, 大里室內設計 大里室內設計 客廳
    微 浪漫, 大里室內設計 大里室內設計 客廳
    微 浪漫, 大里室內設計 大里室內設計 臥室
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    微 浪漫
    煦．序, 大里室內設計 大里室內設計 客廳
    煦．序, 大里室內設計 大里室內設計 客廳
    煦．序, 大里室內設計 大里室內設計 客廳
    +3
    煦．序
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    Louis I. Kahn : 我記得一切自信仰開始 I recall the beginning as Belief 


    路易‧康問磚：「磚，你想要成為什麼？」磚回答：「我想成為一道拱。」他接著問說：「可是蓋一道拱太貴了，我可以在你上面用水泥過樑取代拱，你覺得如何？」磚又回答說：「…我還是想成為一道拱。」 

    我們相信設計師有必要仔細聆聽關於人、建築、材料，來自他們本質-最初的聲音 

    為每個看似平凡的空間創造屬於它們的不平凡 

    透過空間、動線與整體氛圍的規劃，進而將美感與機能結合，為每位業主量身訂作，讓設計催化出空間生命力，打造獨一無二家居空間

    我們沒有比價技巧，也沒有業務訓練，只用最熱情的設計，最嚴選的用材，最實在的報價，盡心盡力貢獻專業予您



    當代品味質感住宅,商辦高效吸睛規劃,創新室內設計視野,整體傢俱傢飾搭配,大器景觀園藝,協助客變驗屋,最佳預算方案,舊屋總體檢,變更使用,裝修申請代辦,設計顧問,法規諮詢,擬定工程計劃 

    https://dalid.com.tw/ 

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    住宅空間設計 商業空間設計 舊屋翻新規劃 預售屋變更設計 居家裝潢 建築規劃設計 預售屋客變設計規劃 驗屋服務
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