Louis I. Kahn : 我記得一切自信仰開始 I recall the beginning as Belief





路易‧康問磚：「磚，你想要成為什麼？」磚回答：「我想成為一道拱。」他接著問說：「可是蓋一道拱太貴了，我可以在你上面用水泥過樑取代拱，你覺得如何？」磚又回答說：「…我還是想成為一道拱。」

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