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靜謐禪風－安居時光
森活館設計創立於民國七十八年，秉持著"追求卓越、競逐創意、設計理念，將整體設計精神以「功能藝術化、藝術功能化」注入無限生命力，在觀念上以"人、空間、自然"三種設計元素帶入「家」的領域
服務
室內設計，居屋工程，與系統家具
服務區域
台北市 新北市 桃園縣
地址
仁愛路三段41號4樓
106 台北市
台灣
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評論
姜碧芳
黄老板跟老板娘都很亲切且耐心尽量满足客户需求、森活馆的设计师都很专业👍
約1年前
吳孟珊
超過5年前
陳漿薯
超過3年前
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評論
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