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森活館室內裝修有限公司
室內設計師與裝修公司 台北市
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    靜謐禪風－安居時光
    森活館設計創立於民國七十八年，秉持著"追求卓越、競逐創意、設計理念，將整體設計精神以「功能藝術化、藝術功能化」注入無限生命力，在觀念上以"人、空間、自然"三種設計元素帶入「家」的領域
    服務
    室內設計，居屋工程，與系統家具
    服務區域
    台北市　新北市　桃園縣
    地址
    仁愛路三段41號4樓
    106 台北市
    台灣
    +886-912823986 www.alllife1989.com.tw

    評論

    姜碧芳
    黄老板跟老板娘都很亲切且耐心尽量满足客户需求、森活馆的设计师都很专业👍
    約1年前
    吳孟珊
    超過5年前
    陳漿薯
    超過3年前
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