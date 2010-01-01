室內設計的價值在於打造量身訂做的幸福，透過賦予住宅生命力，凝聚家庭成員的歸屬感。多年來鉅程秉持踏實親和的服務態度，致力於紮實嚴謹的作業程序與施工工法，在空間美學與生活機能間為各個家庭找到平衡。





從傾聽業主的需求與期待開始，透過現場丈量、視覺溝通、各式配置圖表……輔以手繪與3D透視等方式，細膩而精準的呈現每個環節，提供順暢無礙的溝通互動與「設計－工程－保固」三面俱到的品管，為您創造安心且極具效率的合作經驗。





無論您偏好北歐風的清爽無壓、追求摩登極簡的時髦路線、迷戀率性粗獷的Loft工業風，或是熱愛溫暖的美式線板風情，抑或對英式典雅質感情有獨鍾，我們都能嫻熟運用適切的材質與技術，在建立最高實用性的前提下，靈活搭配不同風格獨有的色調與軟件、捕捉空間中流動的氛圍與光影之美，讓房屋不僅是生活的背景，更能在變化的時序與氣候裡持續帶給居住者愉悅療癒的感受。





對鉅程而言，每一項設計案都是歸零再出發，因為我們承載了每個人對家的依戀，我們講究是因為了解每個人對家的講究。