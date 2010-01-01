你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
鉅程空間設計
室內設計師與裝修公司 台北市
概覽 2專案 (2) 3創意點子簿 (3)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • New Taipei City-L宅
    Taipei-L宅, 鉅程空間設計 鉅程空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Taipei-L宅, 鉅程空間設計 鉅程空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Taipei-L宅, 鉅程空間設計 鉅程空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +7
    Taipei-L宅

    室內設計的價值在於打造量身訂做的幸福，透過賦予住宅生命力，凝聚家庭成員的歸屬感。多年來鉅程秉持踏實親和的服務態度，致力於紮實嚴謹的作業程序與施工工法，在空間美學與生活機能間為各個家庭找到平衡。


    從傾聽業主的需求與期待開始，透過現場丈量、視覺溝通、各式配置圖表……輔以手繪與3D透視等方式，細膩而精準的呈現每個環節，提供順暢無礙的溝通互動與「設計－工程－保固」三面俱到的品管，為您創造安心且極具效率的合作經驗。


    無論您偏好北歐風的清爽無壓、追求摩登極簡的時髦路線、迷戀率性粗獷的Loft工業風，或是熱愛溫暖的美式線板風情，抑或對英式典雅質感情有獨鍾，我們都能嫻熟運用適切的材質與技術，在建立最高實用性的前提下，靈活搭配不同風格獨有的色調與軟件、捕捉空間中流動的氛圍與光影之美，讓房屋不僅是生活的背景，更能在變化的時序與氣候裡持續帶給居住者愉悅療癒的感受。


    對鉅程而言，每一項設計案都是歸零再出發，因為我們承載了每個人對家的依戀，我們講究是因為了解每個人對家的講究。

    服務
    室內設計/空間規劃/工程
    服務區域
    台中以北
    地址
    111 台北市
    台灣
    +886-228867068 www.chucheng2010.com
      Add SEO element