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藍色大宅-Turkey blue
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藍色大宅-少女心
生活是一種態度是一種選擇 能豐富跟創造生活的美學 直指內心最深層的悸動 運用各式各樣的素材 進行獨特性的思維 最後成就出全新的生活 尋找及獲得設計的熱情融入其中 是澄易在設計這條路上所追求創造的
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H-C, A. H.
6個月前
澄易設計
11個月前
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