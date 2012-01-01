主要從事於CCFL節能燈產品的研發與行銷，比LED燈更先進的新科技健康舒適照明，擁有完整的電源研發團隊，結合世界級的CCFL台灣製造廠家，以「健康、節能及環保」為宗旨，研發出新世代的照明產品並擁有多項的專利，期能在全球齊聲呼籲「節能減碳」的當下貢獻一份心力，也為企業立下一個永續經營的願景。

本公司以節能與健康為訴求，擁有領先業界之健康照明光源，研發設計的CCFL冷陰極燈管完全符合綠色照明對光的健康與品質的要求，產品在安全上取得美國UL、FCC、歐洲CE、日本PSE及台灣BSMI多國的安全規範認證，且於2012年榮獲台灣國家發明創作金牌獎，並已成功銷售到日本、美國、義大利、荷蘭等國家。

隨著大眾對於「綠色理念」認知的提高，企業逐漸意識到開發綠色技術有利可圖，並開始將綠色技術應用到產品的研發和生產中。產業導入綠色技術可有效減少污染發生，妥善處理廢棄物與污染物或提升能資源的使用效率，因而減輕對環境之衝擊，進而創造綠色競爭優勢與商機。

(二) 理念 國際綠色潮流興起，帶動全球產業結構、消費與生產型態之調整與轉變，產業發展也從追求利潤的經營模式逐漸轉變成兼顧環境、經濟及社會調合發展的永續經營模式。國內業者已開始關注綠色共榮的商業型態，透過綠色創新概念的導入，發展綠色產品與綠色服務，積極面對全球產業低碳化轉型的趨勢，創造綠色價值與競爭力。由於環境污染與能資源消耗日益嚴重，氣候異常所造成的全球災情頻傳，而金融風暴後全球經濟復甦力道亦顯疲弱。因此，國際間開始推動綠色經濟以追求綠色成長，逐步帶動各國產業結構、消費與生產型態之調整與轉變，使產業在創造經濟成長的同時，也能將其產品或服務對於環境與生態之衝擊降至最低，而有效面對經濟環境的挑戰。

(三) 產品簡介資料

1. 無紫外線：國外研究指出，長期紫外線照射下會導致皮膚癌及白內障。

2. 低藍光：人類眼睛視網膜對藍光非常敏感，長期在藍光強照光源下，將導致黃斑部病變，並且抑制大腦分泌褪黑激素，造成眼睛傷害及睡眠障礙。

3. 無閃爍：減少眼睛酸澀及疲勞感。

4. 高演色性：接近自然光，照射下物體顏色不會失真，同時可安定人的情緒。

5. 溫度低：可以徒手觸碰燈管不燙手，較傳統螢光燈、LED低50%熱能，有效並提升室內冷房效益。

6. 低耗電：相對傳統T8照明，可節省電力40%以上。

7. 耐開關：經TAF實驗室認證測試，可開關長達20萬次以上

8. 壽命長：光源使用時間長達5萬小時。

9. 輕量化：燈管重量僅115g，減少對天花板的載重。

10. 低光衰：光衰值減少一半以上。

(四)、問題分析• 現今常見之燈具部分產品仍有技術瓶頸尚待突破，如眩光、發光源角度有限、 散熱等問題。• 部分照明產品缺少安全性量測標準來規範產品品質，導致使用者選購產品之 困難。• 長時間使用眼力之工作場所如辦公區、廠房、教室、閱讀區域等，經研究若 裝設演色性較佳之照明產品，可減少眼睛疲勞感，有效增加工作效率，但目 前演色性較佳之光源產品相對能耗較大，不易達成節能效果。

產品特色

• 壽命長：使用壽命可長達5萬小時以上

•高亮度：照度提升20%以上

• 低耗能：用電節能，較T8日光燈節省52%，較T5日光燈節省26%。

• 低光衰：使用3萬小時以上，亮度不衰減。

• 耐點滅：可耐開關20萬次以上。

• 低溫不發燙：冷房用電節省10%以上。

• 保護眼睛：超高頻4.5～5萬赫茲，不閃爍。

• 極低UV：可阻隔UV達99.9%。

• 高演色性：色彩不失真，演色性可達85Ra 以上。

• 環保：使用可回收固態汞，螢光粉用量減少30%。創新元素

• 燈管溫度低：手直接觸碰不會燙傷（平均溫度約40℃），可提升冷房效益。

• 照度提升：360° 發光源加上奈米光學設計，每瓦照度遠高於LED 及傳統T8、T5 之照度。

• 簡便化設計：燈管安定器及燈管模組化設計，以不改變消費者習慣為前提，讓消費者容易使用及維護。

• 降低更換成本：可快速替代傳統燈管並保留原燈具，降低更換燈具成本；並且電源及燈管可分別更換，更換燈管或電源時不須兩者同時丟棄，大幅減少維修成本。

• 輕量化設計：燈管含電源僅115g，減少對天花板的載重。

• 低汞含量：汞含量小於3mg （符合RoHS 限制要求）。依水俁公約規定，將CCFL 排除於禁用條款中。