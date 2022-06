盧博士是多領域設計師,科學家、藝術家、詩人

以詩歌譜寫人生,以藝術散播溫暖,以科技豐富世界,以生態拯救生命

1.代客寫詩: 藏頭詩、唐詩體、宋詞體、新詩體

2.空間規劃: 室內設計、風水、照明

3.建築設計: 高層大樓、別墅、玻璃屋、仿木屋、彩色太陽能屋

4.景觀藝術: 公園與庭園、裝置藝術、生態綠化

5.數碼藝術: 元宇宙,數碼景觀、數碼畫作、VR渲染、效果圖

Dr. Lu is a multi-fields designer, scientist, artist, and poet

Writing life with poetry, spreading warmth with art, enriching the world with technologies, and saving creatures with ecology.

1. Writing Chinese Poetry for customers: Hidden Head Poetry, Tang Style of Poetry, Song Style of Poetry, New Style of Poetry.

2. Space Planning: Interior Design, Feng Shui, Lighting.

3. Architecture Design: High-Rise Buildings, Villas, Glass Houses, Imitation Wood Houses, Colored Solar Houses.

4. Landscape Art: Park and Garden, Installation Art, Ecological Greening.

5. Digital Art: Metaverse, Digital Landscape, Digital Paintings, VR, Rendering.