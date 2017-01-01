零距離感，是家人們夢寐以求的冀望。 在卡比斯的使命裡，從初期溝通到完工交屋皆站在屋主的角度思考，如何做出一個具有暖度的室內空間，就是一門重要的課題。 其「卡比斯」三字，源自希臘神話中第一代神祇的概念：「卡俄斯」。意指存在於宇宙形成前的空間，是一切空間及概念的開始，他生成了大地、天空、海洋、白天及黑夜。再藉由室內裝修專業對於空間裡的屋況、設計、機能、預算相關分析環環相扣，以適當「比例」原則來分配，為每個人打造專屬的理想空間，進而生成卡比斯的核心意境。 「項目分析」，向來是卡比斯團隊的強項，採用細項式管理來判斷屬於業主的適性條件，去除多餘的設計元素並保留最需要的機能性，讓彼此在規劃設計及施工過程中是快樂的激盪，才能體現一個會跳舞的空間。

~我們歡迎您來電預約討論您的相關需求~

本公司為內政部營建署合法室內設計裝修公司，擁有合格的設計及工程管理乙級技術人員證。

服務流程：分為免費階段及付費階段以及設計、施工兩階段簽約。

請洽詢公司有詳細解說。 Tel: 0255994558 line@: @karbiz



