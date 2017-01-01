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卡比斯室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 Taiwan, New Taipei City, 板橋區新北市
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    • 現代時尚女主人的工作住家宅(30坪3+1房大視野), 卡比斯室內裝修設計有限公司 卡比斯室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石 White
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    現代時尚女主人的工作住家宅(30坪3+1房大視野)

    零距離感，是家人們夢寐以求的冀望。 在卡比斯的使命裡，從初期溝通到完工交屋皆站在屋主的角度思考，如何做出一個具有暖度的室內空間，就是一門重要的課題。 其「卡比斯」三字，源自希臘神話中第一代神祇的概念：「卡俄斯」。意指存在於宇宙形成前的空間，是一切空間及概念的開始，他生成了大地、天空、海洋、白天及黑夜。再藉由室內裝修專業對於空間裡的屋況、設計、機能、預算相關分析環環相扣，以適當「比例」原則來分配，為每個人打造專屬的理想空間，進而生成卡比斯的核心意境。 「項目分析」，向來是卡比斯團隊的強項，採用細項式管理來判斷屬於業主的適性條件，去除多餘的設計元素並保留最需要的機能性，讓彼此在規劃設計及施工過程中是快樂的激盪，才能體現一個會跳舞的空間。

    ~我們歡迎您來電預約討論您的相關需求~

    本公司為內政部營建署合法室內設計裝修公司，擁有合格的設計及工程管理乙級技術人員證。

    服務流程：分為免費階段及付費階段以及設計、施工兩階段簽約。

    請洽詢公司有詳細解說。 Tel: 0255994558 line@: @karbiz


    服務
    • 工程管理
    • 室內裝修
    • 室內設計
    • 室內裝修施工
    服務區域
    • 新北市、台北市
    • Taiwan
    • New Taipei City
    • 板橋區新北市
    公司獎項
    • 2017 設計王 Designwant頂尖設計 品味奢華 金獎
    • 2017 設計王 Designwant頂尖設計 現代風格 銀獎
    • 2017 設計王 Designwant頂尖設計 多元混搭 銀獎
    • 2018 第十三屆中國國際建築裝飾設計藝術博覽會
    • 2017-2018年度亞大華人設計機構作品大賽 住宅公寓空間類 金獎
    地址
    中正路41號3樓
    220 Taiwan, New Taipei City, 板橋區新北市
    台灣
    +886-55994558 www.facebook.com/karbiz
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