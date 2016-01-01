「橙果」音同「成果」，我們將心比心出發點，我們就像暴風雨中的領航員，協助完成業主期待的成果。
「創意」，我們提供客制化設計及專業建議，全心打造業主心目中趨近完美的空間作品。
「客制化服務、將心比心」是我們共同的信念！
我們是一群對設計充滿熱情與想法，並且在業界擁有十餘年實務經驗的專業設計團隊。我們全心打造業主 心目中趨近完美的空間作品，我們提供給業主客制化服務、將心比心不負所託的初衷，協助業主把夢想的空間作品實現。
- 服務
- 建築設計｜客製設計｜室內裝修
- 服務區域
- 桃竹苗地區.其它地區需依工程預算而定，歡迎來電洽詢。
- 新竹縣
- 公司獎項
- 2019年
- 國際空間設計大獎 Idea-Tops 艾特獎 第九屆優秀特獎獎項- 聚·含光
- 2018年
- 義大利A'Design Award榮獲 鐵獎- Blue sky.
- 柏林Berlin Design Awards榮獲shorlist 獎 – Immensity浩瀚-詩意蔓延 慢活生活
- 柏林Berlin Design Awards榮獲shorlist 獎 – Blue sky.-妝點天空藍 美式日光休閒宅
- 香港Hong Kong Design Awards榮獲 Silver award 獎- Immensity浩瀚
- 韓國亞洲設計大獎榮獲Finallist獎- Blue sky.
- 韓國亞洲設計大獎榮獲Finallist獎-Immensity
- 2017年
- 美國IDA國際設計獎榮獲HONORABLE獎- Immensity浩瀚
- 國際環藝創新設計作品大賽（華鼎獎）樣板間空間類榮獲Silver award 獎
- TINTA台灣空間美學新秀設計師第5屆 居住空間類入圍-[融合 – 生活]
- TINTA台灣空間美學新秀設計師第5屆 居住空間類入圍-[F宅]
- TINTA台灣空間美學新秀設計師第5屆 陳設裝飾類入圍-[F宅]
- 2016年
- 第六屆亞洲設計獎-幸福空間-鄉村休閒組榮獲入圍獎-沐光
- 顯示全部17獎項
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竹北市嘉興路452號
302 新竹縣
台灣
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