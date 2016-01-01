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橙果創意國際設計
室內設計師與裝修公司 新竹縣
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    • 幸福漫延 宜人居所｜休閒式的溫馨浪漫, 橙果創意國際設計 橙果創意國際設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    幸福漫延 宜人居所｜休閒式的溫馨浪漫, 橙果創意國際設計 橙果創意國際設計 客廳 Wood effect
    幸福漫延 宜人居所｜休閒式的溫馨浪漫, 橙果創意國際設計 橙果創意國際設計 書房/辦公室 玻璃
    幸福漫延 宜人居所｜休閒式的溫馨浪漫
    輕鄉村美學宅｜自然質樸風味 享受閒適時光, 橙果創意國際設計 橙果創意國際設計 客廳
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    輕鄉村美學宅｜自然質樸風味 享受閒適時光
    Blue Sky｜妝點天空藍 美式日光休閒宅, 橙果創意國際設計 橙果創意國際設計 客廳
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    Blue Sky｜妝點天空藍 美式日光休閒宅

    「橙果」音同「成果」，我們將心比心出發點，我們就像暴風雨中的領航員，協助完成業主期待的成果。

    「創意」，我們提供客制化設計及專業建議，全心打造業主心目中趨近完美的空間作品。

    「客制化服務、將心比心」是我們共同的信念！

    我們是一群對設計充滿熱情與想法，並且在業界擁有十餘年實務經驗的專業設計團隊。我們全心打造業主 心目中趨近完美的空間作品，我們提供給業主客制化服務、將心比心不負所託的初衷，協助業主把夢想的空間作品實現。

    服務
    建築設計｜客製設計｜室內裝修
    服務區域
    • 桃竹苗地區.其它地區需依工程預算而定，歡迎來電洽詢。
    • 新竹縣
    公司獎項
    • 2019年
    • 國際空間設計大獎 Idea-Tops 艾特獎　第九屆優秀特獎獎項- 聚·含光
    • 2018年
    • 義大利A'Design Award榮獲 鐵獎- Blue sky.
    • 柏林Berlin Design Awards榮獲shorlist 獎 – Immensity浩瀚-詩意蔓延 慢活生活
    • 柏林Berlin Design Awards榮獲shorlist 獎 – Blue sky.-妝點天空藍 美式日光休閒宅
    • 香港Hong Kong Design Awards榮獲 Silver award 獎- Immensity浩瀚
    • 韓國亞洲設計大獎榮獲Finallist獎- Blue sky.
    • 韓國亞洲設計大獎榮獲Finallist獎-Immensity
    • 2017年
    • 美國IDA國際設計獎榮獲HONORABLE獎- Immensity浩瀚
    • 國際環藝創新設計作品大賽（華鼎獎）樣板間空間類榮獲Silver award 獎
    • TINTA台灣空間美學新秀設計師第5屆 居住空間類入圍-[融合 – 生活]
    • TINTA台灣空間美學新秀設計師第5屆 居住空間類入圍-[F宅]
    • TINTA台灣空間美學新秀設計師第5屆 陳設裝飾類入圍-[F宅]
    • 2016年
    • 第六屆亞洲設計獎-幸福空間-鄉村休閒組榮獲入圍獎-沐光
    • 顯示全部17獎項
    地址
    竹北市嘉興路452號
    302 新竹縣
    台灣
    +886-905901757 www.corange.design

    評論

    開發兒
    规划空间初期就很认真推出多种配置，会详细了解客户生活习惯及人口组成，推荐符合客户需求的空间设计。 设计师及总监都很诚恳、客气，不会强加推销超出成本预算的设计及产品，会体贴客户的需求，尝试各种方案的可能，尽量达成客户对于成本预算及产品质感的要求。 推荐、配合的协力厂商都很专业、亲切。
    6個月前
    薛詩潁
    虽然最后时间的关系没有给橙果做、但这家是我遇过问嘴详细的一间了！细心服务也很好👍
    5個月前
    Gourd Hsieh
    橙果设计团队的每一位成员都非常的专业又有耐心, 每个设计阶段都会提供详细的资料并清楚解说, 让人非常放心把”家”交给他们, 而最后的成果更是比3D图呈现的更让人惊艳, 我有感受到设计师的贴心和美感(和龟毛😂), 当初有委托给橙果真好~ 非常好的体验
    5個月前
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