「橙果」音同「成果」，我們將心比心出發點，我們就像暴風雨中的領航員，協助完成業主期待的成果。

「創意」，我們提供客制化設計及專業建議，全心打造業主心目中趨近完美的空間作品。

「客制化服務、將心比心」是我們共同的信念！

我們是一群對設計充滿熱情與想法，並且在業界擁有十餘年實務經驗的專業設計團隊。我們全心打造業主 心目中趨近完美的空間作品，我們提供給業主客制化服務、將心比心不負所託的初衷，協助業主把夢想的空間作品實現。