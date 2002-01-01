本著企業經營理念『顧客滿意』、『仲介楷模』之精神，提供更多客戶享受優質房屋 交易服務，並實踐產業『共好』的理想，提升產業形象，永慶直營店樂於將成功營運經驗與同業共享，於2002年成立「永慶不動產 」加盟事業體，全面轉移Knowhow，在總部充份後勤支持下，讓加盟店 與直營店具備同樣的優勢服務。
「永慶不動產 」在獲得集團資源奧援與品牌力的扶持下，讓加盟店 與直營店具備同樣的優勢與e化平台及宅速配影音看屋服務，服務品質深獲消費者肯定、營運效益更獲同業認同，全台店數已超過幾百家，為近年拓展最快速的房仲 加盟體系。
- 服務區域
- 台中
- 公司獎項
- 2019
- 【數位時代創新商務獎】最佳技術創新-銅獎（房仲唯一3度獲獎）
- 2018
- 【數位奇點獎-最佳網站技術應用獎】永慶房產集團「實境找房」-金獎（房仲唯一，連續兩年獲獎）
- 【工商時報台灣服務業大評鑑】連鎖房仲業第一名（連續六年蟬聯冠軍，房仲唯一）
- 【HR Asia】亞洲最佳企業雇主獎Best Companies to Work For In Asia（房仲唯一）
- 【數位時代創新商務獎】評審團大獎（房仲唯一）
- 【讀者文摘信譽品牌】房屋仲介類 金獎
- 【動腦雜誌廣告流行語金句獎】「先誠實．再成交」獲年度十廣告大金句
- 2017
- 【數位奇點獎-最佳AR/VR應用獎】永慶房產集團「MR智能生活」-銀獎（房仲唯一）
- 【數位奇點獎-最佳使用者體驗創意獎】永慶房仲網「買方服務」-銅獎（房仲唯一）
- 【教育部體育署 2016運動企業認證】永慶房產集團獲連莊（房仲唯一）
- 【工商時報台灣服務業大評鑑】連鎖房仲業第一名（連續五年蟬聯冠軍，房仲唯一）
- 【讀者文摘信譽品牌】金獎
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