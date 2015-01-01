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CONCEPT北歐建築
室內建築師 台北市
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    • 小樹之家, CONCEPT北歐建築 CONCEPT北歐建築 客廳
    小樹之家, CONCEPT北歐建築 CONCEPT北歐建築 客廳
    小樹之家, CONCEPT北歐建築 CONCEPT北歐建築 餐廳
    +7
    小樹之家
    「家」是用來乘載人的生活。而「生活」，是一個複合性的概念。要懂得將屋主的生活融入設計當中，要懂得將建築與在地人文結合，設計師需要的不僅僅是空間美感，所有生活的食、衣、住、行，環保與工程，自然與城市，全都要考慮到，並且，在所有設計從0走到1時，就要全面整合性得考慮。
    服務
    室內設計與室內裝修
    服務區域
    台北市
    公司獎項
    • 2019
    • 義大利 A DESIGN 2018-2019 《Square and Round 》、《EXTRACT》、 《FLOW 》獲得銀獎
    • 日本 GOOD DESIGN AWARD 《Between》入圍
    • 2018
    • 義大利 A‘Design Award & Competition 銀獎
    • 義大利 A‘Design Award & Competition 銅獎
    • IAI亞太設計獎《Square and Round》優勝獎
    • IAI亞太設計獎《Living Wild 年輪說》優勝獎
    • 亞太空間設計大獎 《茶閣里的貓眼石 》- 一等獎
    • 亞太空間設計大獎 最具影響力設計機構
    • 中國 上海金外灘獎 最佳居住空間獎
    • 2017
    • 德國 iF Design Award《Share House》 設計獎
    • 日本 優良設計獎Good Design Award
    • 中國 國際空間設計大獎-艾特獎
    • 台灣 TID台灣室內設計大獎
    • 2016
    • 中國 IAI全球創意設計⼤大獎 年年度最佳設計機構、最佳設計大獎中國
    • 上海海金外灘獎 最佳居住空間獎（優秀）
    • 中國APDC亞太室內設計菁英邀請賽 優勝、住宅空間類 銅獎
    • 台灣 TAKAO室內設計大賞 住宅空間類 優秀作品TAKAO獎、最佳視覺效果獎
    • 台灣 金創獎 辦公室空間類 銅獎
    • 2015
    • 中國 金堂獎 年年度優秀住宅公寓設計
    • 中國 現代國際裝飾傳媒獎 年年度家居空間大獎
    • 中國 室內設計大獎賽 最佳企業獎、 住宅工程類 銀獎
    • 中國 國際空間設計大獎-艾特獎
    • 台灣 金創獎 住宅A類 優良作品獎
    • 顯示全部32獎項
    地址
    台北市大安區安和路二段32巷19號
    106 台北市
    台灣
    +886-227066136 dna-concept-design.com

    評論

    Colin Chien
    8個月前
    Jessica Kao
    很细心、很专业
    8個月前
    Doris Liu
    「CONCEPT 北欧建筑 和您一起成就生活中的真善美❤️」
    9個月前
    Show all 8 reviews

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