北歐風質感居家的靈魂，家具的8個挑選重點，北歐迷絕不能錯過

北歐風崇尚「自然」、「簡約」、「採光」的設計風格，冷淡卻又不失溫暖，是打造質感居家的熱門首選之一。透過簡潔的視覺體驗、溫馨的空間氛圍、巧妙融入空間的自然植物，以及明亮舒適的光感打造的住宅空間，而在簡練的設計主軸中，各種大型家具、佈置飾品自然成為室內空間的重點之一。北歐家具重視簡單及實用，在風格即生活的理念下，比起炫目的設計更注重低調的美學與貼近人心的設計，跨越年齡與性別都無不讓人深深著迷。下面介紹幾個北歐家具挑選重點，讓你用對家具輕鬆就能打造夢想的北歐風居…

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