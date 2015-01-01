「家」是用來乘載人的生活。而「生活」，是一個複合性的概念。要懂得將屋主的生活融入設計當中，要懂得將建築與在地人文結合，設計師需要的不僅僅是空間美感，所有生活的食、衣、住、行，環保與工程，自然與城市，全都要考慮到，並且，在所有設計從0走到1時，就要全面整合性得考慮。
- 服務
- 室內設計與室內裝修
- 服務區域
- 台北市
- 公司獎項
- 2019
- 義大利 A DESIGN 2018-2019 《Square and Round 》、《EXTRACT》、 《FLOW 》獲得銀獎
- 日本 GOOD DESIGN AWARD 《Between》入圍
- 2018
- 義大利 A‘Design Award & Competition 銀獎
- 義大利 A‘Design Award & Competition 銅獎
- IAI亞太設計獎《Square and Round》優勝獎
- IAI亞太設計獎《Living Wild 年輪說》優勝獎
- 亞太空間設計大獎 《茶閣里的貓眼石 》- 一等獎
- 亞太空間設計大獎 最具影響力設計機構
- 中國 上海金外灘獎 最佳居住空間獎
- 2017
- 德國 iF Design Award《Share House》 設計獎
- 日本 優良設計獎Good Design Award
- 中國 國際空間設計大獎-艾特獎
- 台灣 TID台灣室內設計大獎
- 2016
- 中國 IAI全球創意設計⼤大獎 年年度最佳設計機構、最佳設計大獎中國
- 上海海金外灘獎 最佳居住空間獎（優秀）
- 中國APDC亞太室內設計菁英邀請賽 優勝、住宅空間類 銅獎
- 台灣 TAKAO室內設計大賞 住宅空間類 優秀作品TAKAO獎、最佳視覺效果獎
- 台灣 金創獎 辦公室空間類 銅獎
- 2015
- 中國 金堂獎 年年度優秀住宅公寓設計
- 中國 現代國際裝飾傳媒獎 年年度家居空間大獎
- 中國 室內設計大獎賽 最佳企業獎、 住宅工程類 銀獎
- 中國 國際空間設計大獎-艾特獎
- 台灣 金創獎 住宅A類 優良作品獎
- 顯示全部32獎項
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