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阮氏設計
室內設計師與裝修公司 台南
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    C宅，台南
    2017年，成立於台南，主要接案方向為有趣、社會性、永續經營三個面向，並持續與跨領域專業人合作提出各式企劃專案。
    服務
    室內設計、裝修工程、影像紀錄
    服務區域
    台南、高雄、嘉義、台北
    地址
    福吉路64號
    704 台南
    台灣
    +886-927069153 juanstudio401027340.wordpress.com
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