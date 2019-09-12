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吃貨製造所，台南
C宅舊屋翻新，高雄
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C宅，台南
2017年，成立於台南，主要接案方向為有趣、社會性、永續經營三個面向，並持續與跨領域專業人合作提出各式企劃專案。
服務
室內設計、裝修工程、影像紀錄
服務區域
台南、高雄、嘉義、台北
地址
福吉路64號
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