睿智格局．思維詮釋 每個案件，我們透過溝通及慎思的設計，分享生活體驗，解決問題滿足需求。 在風格的架構下取得美學與機能的平衡，捨棄不必要裝飾 我們致力提供新的生活提案、思維與邏輯，詮釋出最佳的空間型態。

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