京峻始終秉持著『專業服務精神、合理價格、嚴選品質良好的木質地板』的概念為宗旨，意識到網路充斥著低價缺乏保障其社會責任的基礎，成立了【實體店面】的木質地板展示中心，透過現場門市的各款樣式木地板任君挑選，在沒有浮誇的推銷及華麗的裝潢包裝下，依照客戶的需求給予專業的建議、親切的諮詢服務、到府勘查丈量估價，透過現場門市的實體地板樣品更能真實的去感受木質地板獨特般的魅力。

在眾多的市場中，使京峻截然不同，除了公司企業結構外，提供得更是多元化的服務、可靠的專業以及開發創新的商品，我們用更多的時間及理念將追求這些目標，為了眾多客戶們的需求，我們持續以專業、用心、服務，累積豐富的經驗以及提供專業的施工技術，堅持每一個步驟及細節，在地板業界的領域設定了新的標準，對於京峻要求的木質地板，我們的目標是繼續努力成為更好的，並引領木地板的市場潮流，讓相信選擇京峻的客戶們，給予我們絕對的信任、支持以及掌聲。

各式木質地板： 超耐磨組合式木地板 / 超耐磨海島木地板 / 海島木地板 / 實木地板，皆有連工帶料及代工服務。