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辰境室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 台北市
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    淇淋巧酥

    以親近、友善、女性化、時尚為主軸，實現我們的理念 CreAte Loving Living ！

    服務
    室內設計，室內裝修，與家具訂製
    服務區域
    台北市
    地址
    信義區松信路172號
    110 台北市
    台灣
    +886-930042890 www.facebook.com/CAreaDesign

    評論

    周芸慈 Jenny CHOU
    谢谢CArea Design在讨论过程中耐心专业的倾听沟通并适时给予建议!对于装潢成果非常满意，温馨简洁的色调和设计让人感受舒适~👍👍
    4個月前
    周國賓
    舍宅属于新屋装潢。 辰境的设计团队虽然年轻但出乎我意料之外的专业、敬业。从聆听到设计到施工，从裸屋到工序施作到完工，再再都令我觉得安心并开心。 我只能说辰境是一家实在、专业且让人满意的设计公司。 谢谢负责人和所有员工！
    4個月前
    Man Yun Chou
    谢谢婷婷、ㄟ姆和各位师傅的帮忙，让我们梦想中的家得以实现，中间经过非常多波折 >.
    4個月前
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