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淇淋巧酥
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評論
周芸慈 Jenny CHOU
谢谢CArea Design在讨论过程中耐心专业的倾听沟通并适时给予建议!对于装潢成果非常满意，温馨简洁的色调和设计让人感受舒适~👍👍
4個月前
周國賓
舍宅属于新屋装潢。 辰境的设计团队虽然年轻但出乎我意料之外的专业、敬业。从聆听到设计到施工，从裸屋到工序施作到完工，再再都令我觉得安心并开心。 我只能说辰境是一家实在、专业且让人满意的设计公司。 谢谢负责人和所有员工！
4個月前
Man Yun Chou
谢谢婷婷、ㄟ姆和各位师傅的帮忙，让我们梦想中的家得以实现，中间经过非常多波折 >.
4個月前
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