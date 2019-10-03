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玉堂春 造景•假山魚池•園藝•景觀石•招牌石•庭園樹•買賣•移植
景觀建築師 Taiwan, Pingtung County, 屏東市
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    玉堂春● 造景•假山魚池•園藝•景觀石•招牌石•庭園樹•買賣•移植

    林高生(瑞安)

    手機:0978-456788 / 09121-34567 

    地址:屏東縣南州鄉勝利路8-1號(南州交流道旁)

    網站: https://tree-service-886.business.site

    Facebook: https://www.facebook.com/ TEL0978456788

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