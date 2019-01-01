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    美學無止境-意示特區ShowRoom設定為藝術演繹空間。 主要推廣歐系高規格藝術建材。 為設計師/建築師＆享受質感生活的客人，提供一處對話的平台！
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    藝術塗裝施工.專業級藝術創作學院
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    花蓮市建國路二段818號
    970 花蓮縣
    台灣
    +886-918130933 www.facebook.com/iEZ2019

    評論

    Jiro Jori
    如果不是在台湾，花莲的顶级设计工作室！
    3個月前
    江顯智
    7個月前
    TO TO
    每件牆面皆是獨有的特色， 不會與其他物件撞牆。
    12個月前
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