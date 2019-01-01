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永哲制作｜yungchei atelier, YA
建築師 新北市
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    • 【 House C 】2019 居住空間類 TID獎、入圍 2019 TID 金獎, 永哲制作｜yungchei atelier, YA 永哲制作｜yungchei atelier, YA 書房/辦公室
    【 House C 】2019 居住空間類 TID獎、入圍 2019 TID 金獎, 永哲制作｜yungchei atelier, YA 永哲制作｜yungchei atelier, YA 書房/辦公室
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    【 House C 】2019 居住空間類 TID獎、入圍 2019 TID 金獎
    服務區域
    台灣與新北市
    公司獎項
    2019 居住空間類 / TID獎 與2019 TID金獎（入圍）
    地址
    242 新北市
    台灣
    +886-912854999 www.facebook.com/YungcheiAtelier
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