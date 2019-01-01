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永哲制作｜yungchei atelier, YA
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【 House C 】2019 居住空間類 TID獎、入圍 2019 TID 金獎
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2019 居住空間類 / TID獎 與2019 TID金獎（入圍）
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