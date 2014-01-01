「精通解構重組，運用細節巧思創造空間價值。」 YHS DESIGN 設計事業意義是Yearing for the Highest Satisfaction，意味著我們無論接受任何案件，終極目標都是追求團隊及業主雙方最極致的滿意度，而這三個字母也可以是Youthful(朝氣活力)、Holistic(整體全面)、Stimulating(激發感動) 我們的設計創作，力求擺脫陳腐、與時俱進，所以即便是向經典致敬也充滿了當代活力，在設計的範疇上，我們關注的不僅只是單一空間，更會從空間、基地與環境三者的連結來考量，讓設計的氛圍與功能性更加整體全面，另外，我們擅長解構既有材質，重新賦予結構重組的新生命，帶來的是視覺上的全新衝擊與感受，在細節處理上亦是如此，希望能激發使用者的感動。