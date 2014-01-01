「精通解構重組，運用細節巧思創造空間價值。」 YHS DESIGN 設計事業意義是Yearing for the Highest Satisfaction，意味著我們無論接受任何案件，終極目標都是追求團隊及業主雙方最極致的滿意度，而這三個字母也可以是Youthful(朝氣活力)、Holistic(整體全面)、Stimulating(激發感動) 我們的設計創作，力求擺脫陳腐、與時俱進，所以即便是向經典致敬也充滿了當代活力，在設計的範疇上，我們關注的不僅只是單一空間，更會從空間、基地與環境三者的連結來考量，讓設計的氛圍與功能性更加整體全面，另外，我們擅長解構既有材質，重新賦予結構重組的新生命，帶來的是視覺上的全新衝擊與感受，在細節處理上亦是如此，希望能激發使用者的感動。
- 服務
- 室內設計裝修
- 服務區域
- Taipei city與Taichung city
- 公司獎項
- 2019 德國設計獎 German Design Award – 夢境與真實
- 2018 iF Design Award – 光.澤_Glaze
- 2018 M+高端室內設計大賽 – 2018年度影響力TOP100設計師 – 光.澤
- 2018 A'Design Award – Gold A'Design Award – 透析.綠
- 2018 A'Design Award – Silver A'Design Award – 無形之形
- 2017 亞洲設計獎 零售空間組 金獎 – 初見花園
- 2017 亞洲設計獎 零售空間組 銀獎 – 透析.綠
- 2017 亞洲設計獎 裝飾藝術組 銅獎 – 無形之形
- 2017 Germany iF Design Award – Interior Design – 夢境與真實
- 2017 Italy A'Design Award – Residence Space – 夢境與真實
- 2016 Germany iF Design Award – Interior Design – 冠月.萃
- 2015 國際空間設計大獎艾特獎 Idea Top 最佳酒店設計空間 – 冠月.萃
- 2015 亞太區室內設計大獎 APIDA 酒店空間 BEST 10 – 冠月.萃
- 2015 IAI Design Award – Residence Space – Golden Award – 半山建築
- 2015 Italy A'Design Award – Residence Space – A Award – 嘉.釀
- 2015 Italy A'Design Award – Residence Space – A Award – 賦.采
- 2015 Germany iF Design Award – Interior Design – 半山建築
- 2014 亞洲設計獎 – 古典奢華金獎-嘉.釀 / 商業空間金獎-響.海 / 現代簡約創意設計獎-賦.采
- 2014 現代裝飾國際傳媒獎 – 年度家居空間大獎 – 賦.采
- 2014 中國金堂獎 – 半山建築
- 2014 金外灘獎 最佳餐飲空間獎 – CaF'E DE FLORE 咖啡館
- 2013 IAI Design Awars 商業空間 休閒娛樂類 銅獎 – CaF'E DE FLORE 咖啡館
- 2013 TID台灣室內設計大獎 住宅空間類複層 金獎 – 半山建築
- 2013 晶麒麟獎 – 最佳空間導演獎 – 半山建築
- 2013 兩岸四地設計交流大賞 : 現代時尚組 金獎 – 半山建築
- 2013 CIDA全國室內裝修協會25周年表彰
- 顯示全部26獎項
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