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窗簾捲簾
窗簾、百葉窗與捲簾 台北市
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    窗簾捲簾提供全系列的訂製窗戶裝飾方案，包含Ｓ簾、羅馬簾、斑馬簾。高品質的操作系統，搭配上精選領先品牌的布料，組合成一個快速交貨的網購窗飾選品店。作為一間經驗豐富的時尚選品店，我們的目標是為您的室內家居帶來難以抵擋的魅力。
    服務
    窗簾捲簾提供全系列的訂製窗戶裝飾方案，包含Ｓ簾、羅馬簾、斑馬簾… 等，並提供特定地區安裝服務。
    服務區域
    台灣
    地址
    台北市大安區安和路二段64號
    10680 台北市
    台灣
    +886-227048766 blindsandcurtainsdirect.com/tw
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