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窗簾捲簾提供全系列的訂製窗戶裝飾方案，包含Ｓ簾、羅馬簾、斑馬簾。高品質的操作系統，搭配上精選領先品牌的布料，組合成一個快速交貨的網購窗飾選品店。作為一間經驗豐富的時尚選品店，我們的目標是為您的室內家居帶來難以抵擋的魅力。
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窗簾捲簾提供全系列的訂製窗戶裝飾方案，包含Ｓ簾、羅馬簾、斑馬簾… 等，並提供特定地區安裝服務。
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