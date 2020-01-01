內外皆美 好家，好本事

住一輩子也放心！

無論美式、古典、鄉村、北歐、現代、工業及無印風任一種風格，優雅舒適是昱承作品的標準配備，強調視覺美感之餘，我們更重視的是工程的細節和品質，為每一位屋主打造物超所值的DNA空間，是昱承設計團隊一貫的堅持和信念。

「在家，就是要享受幸福。」因此昱承設計做的不單是風格到位的裝修設計，更要協助屋主找出專屬的空間DNA，要以屋主自己的五感為脈絡來創造自己的家與風格。此外，空間設計必須是理性與感性的複合架構，秉持著好還要更好、舒適要更舒適的目標，我們從合理的格局規劃到專業的工法技術，用真材實料的理性好本事，落實內外皆美的感性好家，贏得讓屋主住一輩子也放心的信任。

著作：「室內幸福50工法 一看就懂！」昱承設計總監洪華山著