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昱承室內裝修設計
室內設計師與裝修公司 Taichung
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    異材質揉合 有個性、品味的現代好宅

    內外皆美  好家，好本事

    住一輩子也放心！

    無論美式、古典、鄉村、北歐、現代、工業及無印風任一種風格，優雅舒適是昱承作品的標準配備，強調視覺美感之餘，我們更重視的是工程的細節和品質，為每一位屋主打造物超所值的DNA空間，是昱承設計團隊一貫的堅持和信念。

    「在家，就是要享受幸福。」因此昱承設計做的不單是風格到位的裝修設計，更要協助屋主找出專屬的空間DNA，要以屋主自己的五感為脈絡來創造自己的家與風格。此外，空間設計必須是理性與感性的複合架構，秉持著好還要更好、舒適要更舒適的目標，我們從合理的格局規劃到專業的工法技術，用真材實料的理性好本事，落實內外皆美的感性好家，贏得讓屋主住一輩子也放心的信任。

    著作：「室內幸福50工法  一看就懂！」昱承設計總監洪華山著

    服務
    • 室內設計
    • 預售屋客變
    • 系統家具規劃
    • 中古屋翻修
    服務區域
    台中、新竹、彰化、南投、苗栗
    公司獎項
    2020國際設計大獎 MUSE Design Award 三座金獎《Nature Fanaticism自然狂熱》、《Urban Sunshine城市陽光》、《Serene Rhythm of Villa悠閒節奏》
    地址
    重慶路447號
    407 Taichung
    台灣
    +886-919520164 www.uch-design.com
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