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室內設計師與裝修公司 台北市
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    • L宅, 居間設計 居間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Beige
    L宅, 居間設計 居間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Beige
    L宅, 居間設計 居間設計 系統廚具 Beige
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    L宅
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    Z宅, 居間設計 居間設計 客廳 Wood effect
    Z宅, 居間設計 居間設計 客廳 Wood effect
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    Z宅

    多年來，我們以專業技術人員的身分，協助委託人解決建築與空間的問題，共同找尋合適的空間解決方案。我們對於空間提出三個主張。

    「核心價值」以人為本與場所精神為初心

    「共享觀念」是傳遞一個好的生活態度

    「實作方法」以空間設計的手法創造出更高價值

    我們不斷的在追求設計上的創新，藉由設計手法讓自然與空間有更多連結，我們更在意材料對於健康的影響。 設計不只是一種職業而是一種志業，每次的委託都與客戶結下了實屬不易的緣分，面對這份寄與厚望的重任，盡力尋求圓滿是我們不變的信念。設計手法隨著不同的案件有所調整，但對於設計的初心是不變的，因此面對市場材料不斷的創新，但提倡一個健康無毒的綠裝修環境更是我們致力追求的目標。

    服務
    建築規劃設計、室內設計、建築物室內裝修審查、室內裝修施工
    服務區域
    台北市、新北市
    公司獎項
    • 2018 義大利 A’Design Award Winner(2 projects)
    • 2018 亞太室內設計雙年大賽獎IAI Design Award 優勝(2 projects)
    • 2019 美國 IDA Design Award
    • 2019 義大利 A’Design Award Bronze Winner
    • 2019 美國 Muse Design Award Rose Gold Winner
    • 2019 中國 Idea Tops艾特獎 優秀獎(2 projects)
    地址
    北投區吉利街152號
    11273 台北市
    台灣
    +886-228222171 www.inspacelab.com

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