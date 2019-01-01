多年來，我們以專業技術人員的身分，協助委託人解決建築與空間的問題，共同找尋合適的空間解決方案。我們對於空間提出三個主張。

「核心價值」以人為本與場所精神為初心

「共享觀念」是傳遞一個好的生活態度

「實作方法」以空間設計的手法創造出更高價值

我們不斷的在追求設計上的創新，藉由設計手法讓自然與空間有更多連結，我們更在意材料對於健康的影響。 設計不只是一種職業而是一種志業，每次的委託都與客戶結下了實屬不易的緣分，面對這份寄與厚望的重任，盡力尋求圓滿是我們不變的信念。設計手法隨著不同的案件有所調整，但對於設計的初心是不變的，因此面對市場材料不斷的創新，但提倡一個健康無毒的綠裝修環境更是我們致力追求的目標。