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評論
草野十郎
设计精美耐看，让人感到温馨温暖之余，还特别能融合屋主想要的风格在其中；在施工品质上的精准更是无可挑剔，能够依照屋主衡量的预算中找到折衷方案，让整体品质达到完美融洽！最后还能精准的规划施工时间，毫不耽误。
約3年前
劉禹鑫
因为是小工程所以有先打电话询问 会分析这样做划不划算 给顾客
近3年前
sternocle Lin
从洽谈>签约>画设计图>施工>完工品质，给人专业细心，有问题可随时提问，会尊重业主想法，值得推荐!!
約2年前
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