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燕居室內設計
室內設計師與裝修公司 桃園市
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    • 新北J宅, 燕居室內設計 燕居室內設計 臥室
    新北J宅, 燕居室內設計 燕居室內設計 臥室
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    新北J宅
    「燕居」緣自於論語，意為孔子退休閑居時，神色和樂喜悅。 取名「燕居」是對自我的期許，以最真誠的心與客戶溝通，把每一個委託當作自己的家。
    服務
    新成屋規劃 工程承包 系統家具 中古屋整修
    服務區域
    桃園市、新北市、新竹縣市
    地址
    平鎮區龍南路209號
    324 桃園市
    台灣
    +886-987459181 www.ycid.com.tw

    評論

    Lichi Kuo
    5個月前
    Chih-Jung Chang
    设计师细心聆听客户需求并兼顾预算，咨询风格提案完整，问题回应迅速。
    8個月前
    peter LEE
    近2年前
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