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新北J宅
「燕居」緣自於論語，意為孔子退休閑居時，神色和樂喜悅。 取名「燕居」是對自我的期許，以最真誠的心與客戶溝通，把每一個委託當作自己的家。
服務
新成屋規劃 工程承包 系統家具 中古屋整修
服務區域
桃園市、新北市、新竹縣市
地址
平鎮區龍南路209號
324 桃園市
台灣
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www.ycid.com.tw
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Lichi Kuo
5個月前
Chih-Jung Chang
设计师细心聆听客户需求并兼顾预算，咨询风格提案完整，问题回应迅速。
8個月前
peter LEE
近2年前
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