你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
登入
加入專業人士的行列
登入
#cacbd1
#8d8880
#80634f
#ffffff
#000000
室內設計師與裝修公司
在
台中
室內設計師與裝修公司
在
台中
金豐室內設計
(9)
打電話洽詢
打電話洽詢
+886-424392416
要求評論
編輯資料
Website
www.gf16888.com
概覽
1
專案 (1)
0
創意點子簿 (0)
評論 (9)
edit
edit in admin
要求評論
新的專案
更換資料照片
要求評論
編輯資料
專案
新的專案
Go
高級版
+1
台中_國泰御博院/客變/_ 金豐室內設計
專業空間設計規劃工程施作/自地自建 /舊屋翻新 /預售屋客變 /系統櫥櫃
服務
空間規劃/自地自建/ 舊屋翻新 /預售屋客變 /系統櫥櫃
服務區域
中部
地址
台中市北屯區松竹路一段763-1號
427 台中
台灣
+886-424392416
www.gf16888.com
評論
陳羿魚
格局、动线、建材凝聚走入生活的豪宅设计
12個月前
wenting lin
"明确严实的设计流程将室内设计带出更高的层次和质感!" 不仅有室内装修，还提供客制化小木屋
12個月前
洪振偉
讨论过程中除了精准抓到我们的需求，也会依需求给我们最好的建议！如果有下一间房子，第一选择就是吕老板~~~~
12個月前
Show all 9 reviews
評論
Add SEO element