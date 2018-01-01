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天沐設計 T.M Design Studio
室內建築師 Taichung City
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    • 重疊 DUAL CONCEPTS , 天沐設計 T.M Design Studio 天沐設計 T.M Design Studio
    重疊 DUAL CONCEPTS , 天沐設計 T.M Design Studio 天沐設計 T.M Design Studio
    重疊 DUAL CONCEPTS , 天沐設計 T.M Design Studio 天沐設計 T.M Design Studio
    +7
    重疊 DUAL CONCEPTS

    力求空間美感與實用機能發揮至極致,，身在何處都能感受到設計帶來的各種細膩感受。

    讓設計說故事，提供有價值的生活提案，滿足您的期待！

    建築｜室內｜景觀｜傢俱

    服務
    • 住宅空間設計｜ArchitectureInterior
    • 商業空間設計｜Commercial Idea
    • 辦公空間設計｜Working Space
    • 施工設計管理｜Construction
    服務區域
    北部地區 ｜ 中部地區 ｜ 南部地區
    公司獎項
    • 2017 New York Design Awards-銀獎 (重疊DUAL CONCEPTS)
    • 2017 現代裝飾國際傳媒獎 (界外之面OUT OF FRAME)
    • 2017 艾鼎國際設計大獎-2017年度新銳設計師
    • 2018 iF DESIGN AWARD (界外之面OUT OF FRAME)
    • 2018 iF DESIGN AWARD (沉靛INDIGO IN TRANQUILITY)
    • 2018金點設計獎 (界外之面OUT OF FRAME)
    • 2018 IAI全球設計獎 (光域RAY OF LIGHT)
    • 2018中國金堂獎-年度優秀住宅公寓設計 (界外之面)
    • 2018中國地產設計大獎 (共生MUTUALISM)
    • 2019 ASIA DESIGN PRIZE WINNER (重疊DUAL CONCEPTS)
    • 2019 A' DESIGN AWARD (共生MUTUALISM)
    • 顯示全部11獎項
    地址
    404 Taichung City
    台灣
    +886-422360919 www.facebook.com/T.M.design.studio.center

    評論

    s sa
    设计能力超群
    超過2年前
    maggie
    设计专业，品质要求。
    超過2年前
    的探索樂園Two熊寶貝
    想要不一样的感觉可以参考
    超過2年前
    Show all 5 reviews
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