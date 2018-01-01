力求空間美感與實用機能發揮至極致,，身在何處都能感受到設計帶來的各種細膩感受。
讓設計說故事，提供有價值的生活提案，滿足您的期待！
建築｜室內｜景觀｜傢俱
- 服務
- 住宅空間設計｜ArchitectureInterior
- 商業空間設計｜Commercial Idea
- 辦公空間設計｜Working Space
- 施工設計管理｜Construction
- 服務區域
- 北部地區 ｜ 中部地區 ｜ 南部地區
- 公司獎項
- 2017 New York Design Awards-銀獎 (重疊DUAL CONCEPTS)
- 2017 現代裝飾國際傳媒獎 (界外之面OUT OF FRAME)
- 2017 艾鼎國際設計大獎-2017年度新銳設計師
- 2018 iF DESIGN AWARD (界外之面OUT OF FRAME)
- 2018 iF DESIGN AWARD (沉靛INDIGO IN TRANQUILITY)
- 2018金點設計獎 (界外之面OUT OF FRAME)
- 2018 IAI全球設計獎 (光域RAY OF LIGHT)
- 2018中國金堂獎-年度優秀住宅公寓設計 (界外之面)
- 2018中國地產設計大獎 (共生MUTUALISM)
- 2019 ASIA DESIGN PRIZE WINNER (重疊DUAL CONCEPTS)
- 2019 A' DESIGN AWARD (共生MUTUALISM)
- 顯示全部11獎項
- 地址
-
404 Taichung City
台灣
+886-422360919 www.facebook.com/T.M.design.studio.center