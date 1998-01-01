華業建築師事務所成立於西元1986年，迄今已近33年，為一採公司架構經營之建築師事務所。於1998年率先推行國際認證，並取得ISO 9001：2008國際品質認證。
華業建築師事務所是一個資訊、資源及經驗流通的事務所。內部團隊不僅能夠做到充分授權，並提供員工學習成長的機會。不僅止於創造一個可提高工作效率的工作環境，事務所更將「知識管理」的精髓發揮的淋漓盡致，讓每位員工的智慧結晶及每一次建築設計的成果都可以永續傳承。
- 服務
- 華業的服務範圍包括都市規劃、土地開發、建築設計、景觀設計、室內設計及建築施工監造等；作品領域涵蓋公共建築、學術機構、集合住宅、工業 / 商業 / 辦公 / 旅館 / 高層建築、休憩設施、山坡地開發等，具有全方位之規劃、設計、建造及營建管理的能力。
- 面對全球生態建築意識抬頭，華業以成熟的綠建築手法為基礎，秉持「綠社區」、「綠程式」想法規劃設計，創造出符合永續發展的「綠建築」。隨著環保意識抬頭，也強調建構「人與自然的土地倫理」，跳脫建築本位主義，打造出可以與環境和諧共存的「永續建築」。
- 服務區域
- 臺北市
- 公司獎項
- 高鐵苗栗站_“鑽石級” 綠建築標章證書
- 富邦人壽敦化市民辦公大樓_“鑽石級”綠建築標章證書
- 地址
-
南京東路四段75號11樓
10550 臺北市
台灣
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