華業建築師事務所成立於西元1986年，迄今已近33年，為一採公司架構經營之建築師事務所。於1998年率先推行國際認證，並取得ISO 9001：2008國際品質認證。

華業建築師事務所是一個資訊、資源及經驗流通的事務所。內部團隊不僅能夠做到充分授權，並提供員工學習成長的機會。不僅止於創造一個可提高工作效率的工作環境，事務所更將「知識管理」的精髓發揮的淋漓盡致，讓每位員工的智慧結晶及每一次建築設計的成果都可以永續傳承。