1.初步接洽-經由親友介紹或是參觀公司作品或親自至公司洽談,對公司有基本的了解,評估本公司是否為心中理想的設計公司,歡迎來電預約丈量工地現場 2.圖面規劃-丈量後,公司規劃放樣圖\平面配置圖及初步設計預算與構想討論 3.工程報價-依設計合約定案圖面提出準確工程報價/工程進度與材料建議 4.簽約-簽訂工程合約,公司成立專案建檔,對業主提供完整的設計與施工服務 5.工程施工/流程-針對工程進度安排工序,按照工程進度施作請款 6.完工驗收-工程完工後,確認工程驗收無誤後收取尾款並完成結案建檔 7.售後服務-依施工合約內容提供工程保固服務一年,並提供永久諮詢與服務