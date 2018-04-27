經歷案例：
百達富裔案 newyork 商廣立體字 tiger city 美商辦公室 事物所 專校
商空門面 美術館 2009精神拓樸 新光三越
中友百貨 大遠百
異國料理店 日式料理 鐵人攝影 美閣攝影棚 養護中心
中國醫藥學院 x光室 語文補習班 仁愛之家
茶舖 數位通訊行
中區國稅局 七期親家建設豪宅
惠宇科博 華碩電腦黎明店裝修案
小磨坊 西門子
映興電子 友桂電子 鴻勁科技 水南經貿園區. ..
商空 店面 透天別墅 住宅 裝潢 裝修 設計 室內裝潢業設計業20載
學/證照：
行政院勞委會 乙級
丙級學術專業証照 (乙證號000127) ●室內裝修專業技術人員證(內營室技字第40E1010826號) ●內政部營建署建築物裝修專業證照合格公司。
●國家考試認證合格之專業 室內裝潢 室內裝修
●臻坊室內裝修企業社(營利統一編號(45364167)
●內政部室內裝修業登記證(內營室技字第40E2004362號)
● 行政院勞委會 乙級 丙級學術專業証照 (乙證號000127)
●室內裝修專業技術人員證(內營室技字第40E1010826號)
●內政部營建署建築物裝修專業證照合格公司。
●台中市室內設計裝修商業同業公會會員
- 服務
- 室內設計 室內裝潢 室內裝修
- 服務區域
- 中部地區
- Taiwan
- Taichung City
- North District
- 台中
- 公司獎項
- 內政部室內裝修業登記證(內營室技字第40E2004362號)
- ● 行政院勞委會 乙級 丙級學術專業証照 (乙證號000127)
- ●室內裝修專業技術人員證(內營室技字第40E1010826號)
- 地址
-
台中市北屯路298巷16-5號
406 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
台灣
+886-422434297 www.jhen-fang.com.tw
經歷案例：
百達富裔案 newyork 商廣立體字 tiger city 美商辦公室 事物所 專校
商空門面 美術館 2009精神拓樸 新光三越
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小磨坊 西門子
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商空 店面 透天別墅 住宅 裝潢 裝修 設計 室內裝潢業設計業20載
學/證照：
行政院勞委會 乙級
丙級學術專業証照 (乙證號000127) ●室內裝修專業技術人員證(內營室技字第40E1010826號) ●內政部營建署建築物裝修專業證照合格公司。
●國家考試認證合格之專業 室內裝潢 室內裝修
●臻坊室內裝修企業社(營利統一編號(45364167)
●內政部室內裝修業登記證(內營室技字第40E2004362號)
● 行政院勞委會 乙級 丙級學術專業証照 (乙證號000127)
●室內裝修專業技術人員證(內營室技字第40E1010826號)
●內政部營建署建築物裝修專業證照合格公司。
●台中市室內設計裝修商業同業公會會員
專長項目：
室內設計
木作油漆
水電空調
家飾收納
工商服務
室內裝修
室內裝潢
臻坊登記營業項目:
1. 室內裝修業 (內政部營建署室內裝修證 開立裝修證明 防火時效證明 )
2. 室內裝潢業 (天花板 和室地板 衣櫃 拉門 隔音防火隔間 展覽展示櫃 藝術吧台 )
3. 景觀、室內設計業 (室內設計 園藝造景 )
4. 門窗安裝工程業 (鋁門窗.鑄鐵. 鍛造扶手.)
5. 室內輕鋼架工程業 (輕鋼架隔間 防火隔音棉 輕鋼架天花板)
6. 玻璃安裝工程業 (鋼絲防火玻璃.強化.霧.萱紙.特殊)
7. 廚具、衛浴設備安裝工程業 (系統櫃)
8. 油漆工程業 (水.油性漆.二度漆.室內外防水漆)
9. 照明設備安裝工程業 (水.電.冷氣空調)
地址：406
台中市北屯區北屯路298巷16-5號 Email：ljd.ljd5712@msa.hinet.net
電話 : 04-2243-4297陳miss
傳真 : 04-2243-4297
臻坊官方網址 http://www.jhen-fang.com.tw
臻坊line官網 http://accountpage.line.me/yjn1401b
室內裝修業登記查詢(全國建築管理資訊系統入口網-建築資訊查詢-室內裝修)
!http://cpabm.cpami.gov.tw/SearchPage.jsp?url=/search/bmd/InterDeco.jsp
室內裝修專業技術人員查詢 (全國建築管理資訊系統入口網-建築資訊查詢-室內裝修)
http://cpabm.cpami.gov.tw/SearchPage.jsp?url=/search/bmd/ProTechnician.jsp
網址 臻坊 http://www.jhen-fang.com.tw/
line官網 http://accountpage.line.me/yjn1401b
臻坊室內裝修設計「@yjn1401b」（須包含＠）搜尋後將對方設為好友。http://line.me/ti/p/%40yjn1401b
內政部室內裝修業登記證(內營室技字第40E2004362號)
室內裝修專業技術人員證(內營室技字第40E1010826號)