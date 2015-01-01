總監從事設計工作十多年，於2015年創立千屹設計，提供住宅、商業空間,醫療院所等規劃設計服務及工程管理，我們認為空間設計的本質首要在於解決空間使用的問題，再經由專業的設計團隊與業主不同角度的討論，腦力激盪，逐步實現美學與實用兼具的完美平衡。經過多年實務經驗的累積，我們能理解不同類型空間的核心問題，住宅首重安全健康，商空則需要創造效益。設計的品質會在微小的細節中呈現，但解決核心問題才是設計的最大價值。我們期許自己能堅持這樣的理念，做出有溫度的設計，讓我們作品與人有更好的互動。 公司創立取名“千屹”是由總監的兩個女兒各取一個字的諧音而來，意謂著“ 千錘百鍊，屹立不搖”展現對於設計及工程品質的堅持以及品牌永續發展的期許。 自成立以來面對不同性質的空間千屹設計總是以解決客戶的需求為第一要務，如何用設計及工程專業讓住宅空間更加安全舒適，利用豐富的專案經驗讓商業空間的品牌形象強化提升美感，善用空間增加商業效益。除了善於住宅空間的設計之外，千屹近年來執行的案件也包含辦公空間，醫療院所，餐廳，建案公設等等作品讓千屹設計在市場中獲得正面的評價，也不斷的在國外及兩岸的設計比賽中創下佳績。

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