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彩比空間設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taichung City, 龍井
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    服務介紹1.設計中全程提供3D現場圖說 http://infarbe.mystrikingly.com/

    (非一般施工條狀圖) 讓業主完全以視覺了解施工前與施工完成狀態

    2.本公司以設計及施工於飯店及商業空間專門項目起家,設計師於瑞士旅館學院主修旅館管理及旅館設計碩士.提供您飯店式的居家裝潢與國際觀的商空設計.

    3.由木作,弱電,漆面,系統櫥櫃(提供歐規環保無毒板材)團隊達成平價及品質的室內設計施作,最重要的是準時完成施作及一年施工保固.

    4.國際觀的設計,優秀的施工團隊及完全透明的報價說明再加上宅居的風水基本說明,最重要的每日會以圖片與文字的施工報告,讓您完全掌握施作進度與品質.

    5.設計師保證每日到場監工及控管施工進度.

    服務
    空間設計及統包工程
    服務區域
    Taiwan，Taichung City，與龍井
    地址
    台灣台中市龍井區新興路25巷3弄3號
    434 Taiwan, Taichung City, 龍井
    台灣
    +886-928378966 infarbe.mystrikingly.com
    法律聲明

    彩比設計團隊 瑞士旅館管理學院 旅館管理及旅管設計碩士 葉 正 Jack Yeh專案空間設計師 David專案空間設計師 Denny美學及軟件設計師 Sally施工團隊木工團隊 飯店專業木工師父 / 系統櫃及廚具工班水電工班 乙級電匠群 / 鐵件工班 / 鋁窗,採光罩工班玻璃及鏡面工班 / 泥作工班 / 自然石材工班地面地板材質工班/漆面工班 /弱電及監控工班家具,床組,窗簾及壁紙,電器,冷氣,軟件裝飾品,照明燈具配合協力廠

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