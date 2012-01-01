現代|裝置|藝術|設計
無論是晴天、雨天、綠意或是紅葉的季節！
在室內空間裡也能感受到時時刻刻變化的光影，體驗生活與自然的躍動
- 服務
- 室內裝修.系統家具.全室規畫.工程統包
- 服務區域
- 北、中、南 . 全省服務與台北市
- 公司獎項
- 2018
- *榮獲2018年陳設中國晶麒麟-空間陳設美學獎-入圍優秀獎–家的溫度與手感
- *榮獲2018年陳設中國晶麒麟-空間陳設美學獎-入圍優秀獎–Art de Vivre 浮夸
- *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–無印良品精裝版
- *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–家的溫度與手感
- *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–侘寂宅居
- *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–上海文人書齋
- *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–Art de Vivre 浮誇
- 2017
- *榮獲2017年第八屆中國國際空間設計大賽金獎–侘寂宅居
- *榮獲2017年第七屆亞洲設計獎–創意設計獎–Art de Vivre 浮誇
- *榮獲2017年第七屆亞洲設計獎入圍–侘寂宅居
- *榮獲2017年第七屆亞洲設計獎入圍–上海文人書齋
- *榮獲2017年APDC AWARDS 亞太室內設計精英邀請賽佳作獎–家的溫度與手感
- *榮獲2017年APDC AWARDS 亞太室內設計精英邀請賽佳作獎–侘寂宅居
- *榮獲2017年APDC AWARDS 亞太室內設計精英邀請賽佳作獎–上海文人書齋
- 2016
- *榮獲 TAKAO室內設計大賞-優秀作品TAKAO獎—古典的童話-像電影劇場般的華麗新古典風格
- *榮獲 金外灘最佳材料運用獎(優秀)
- *榮獲 中華民國傑出室內設計作品金創獎 — 大隱‧靜寂│日式新和風
- 2014
- *榮獲2014年度國際空間設計大獎-艾特獎入圍
- *榮獲2014年IAI亞太設計大獎入圍
- 2013
- *榮獲2013年第3屆幸福空間兩岸四地設計交流大賞鄉村休閒組+創意設計獎為日光‧迴流-林森北路袁公館
- 2012
- *榮獲 2012年第二屆幸福空間兩岸四地設計交流大賞-現代時尚組-傑出設計獎
- 2010
- *榮獲 2010年 TAID 住宅空間類銀獎－四季、風動、容器
- *榮獲 2010 年 TAID 辦公空間類銀獎－打開地下長屋
- 顯示全部30獎項
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